휴스틸 박훈 대표이사가 지난 9일 서울 롯데호텔에서 열린 ‘제27회 철의 날’ 기념행사에서 은탑산업훈장을 수훈했다.

이번 훈장은 생산기반 확대와 품질 고도화, 수출 확대 등을 통해 국내 철강산업에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.

박 대표는 24년간 휴스틸에 재직하며 생산시설 확충과 해외시장 개척을 추진해왔다. 인천공장의 당진 이전과 생산능력 확대를 통해 강관 생산체계를 구축했으며, 북미시장을 중심으로 수출 확대에도 참여했다.

또한 당진공장에 국내 최초로 FFX-Mill(Flexible Tubing Forming)을 도입해 생산 효율성과 품질 수준 향상에 나섰다. 2015년에는 스테인리스(STS) 강관 공장인 대구공장을 인수하며 사업 영역을 확대했다.

휴스틸은 2007년 1억불 수출탑, 2012년 2억불 수출탑, 2023년 3억불 수출탑을 수상한 바 있다.

회사는 최근 친환경 및 고부가가치 강관 분야 생산기반 확대도 추진하고 있다. 2025년 전북 군산국가산업단지에 SAW(아크용접) 방식의 대구경 강관 공장을 완공했으며, 2026년 5월에는 미국 현지 생산공장을 준공했다.

군산공장은 해상풍력과 CCUS(탄소포집·활용·저장) 관련 시장을 위한 대구경 강관 생산기지로 활용될 예정이며, 미국공장은 북미시장 공급 대응을 위한 생산거점 역할을 맡게 된다.

한편 김일석 휴스틸 대불공장장은 고품질 강관 생산과 공정 운영 분야에서의 공로를 인정받아 산업통상자원부 장관표창을 수상했다.