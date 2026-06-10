[헤럴드경제=이원율 기자]미국과 동맹국들의 핵심 방공무기인 패트리엇 요격미사일이 공급 부족에 사실상 비상 상황을 맞은 것으로 알려졌다.

9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 패트리엇 요격미사일의 수요는 급증하고 있지만, 1발을 만드는 데만 2년 이상이 걸려 공급 부족 현상이 심화하고 있다고 연합뉴스가 전했다.

보도에 따르면 최신형 패트리엇 요격미사일인 PAC-3 MSE 생산에는 2년 이상 시간이 걸린다. 가격은 1발당 약 400만달러(약 60억원)에 이른다.

미국 국방부(전쟁부)는 지난 1월 방산업체 록히드 마틴사와 PAC-3 MSE 생산량을 연간 600대에서 2000대로 늘리기로 합의했다. 다만, 목표 생산량은 2030년에야 도달할 것으로 예측된다.

이런 가운데 우크라이나 전쟁은 4년 넘게 이어지고 있다. 최근에는 중동 사태까지 겹쳤다. 두 상황 모두 끝을 예측하기는 쉽지 않은 상황이다. 미국의 패트리엇 비축량은 바닥을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

패트리엇 요격미사일은 ‘너도 나도’ 찾고 있다. 동맹국들의 주문량도 역대 최고치를 기록하는 모습이다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 패트리엇 비축량을 이란 전쟁 이전 수준으로 되돌리기에는 최소 3년이 걸리고, 미 의회가 할당한 탄약 예산보다 훨씬 많은 자금이 필요할 것으로 예측했다.

일부 지역은 방공 공백을 대체할 수단을 찾지 못한다면 치명적 안보 위기에 처할 수 있다는 우려도 나오는 중이다.

패트리엇 미사일은 1기를 만드는 데 400곳이 넘는 협력업체가 참여하는 것으로 알려졌다. 이중 2차 협력업체의 80% 이상이 패트리엇과 함께 다른 미사일 프로그램에도 부품을 동시 공급하고 있다. 이 때문에 특정 미사일을 대량 생산한다면 다른 필수 무기의 공급망도 줄줄이 마비되는 구조적 한계를 갖고 있다고 WSJ는 지적하기도 했다.

크리스 쿠바식 L3해리스 최고경영자(CEO)는 최근 투자자 행사에서 “미사일 생산량을 4배로 늘리려면 탄체, 점화장치, 밸브, 조절판 등도 모두 4배로 늘려야 한다”며 “전체 생태계를 함께 움직여야 한다”고 했다.

패트리엇 미사일 효율성에 의문 제기도

한편 최근 미국 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 미군은 이란 전쟁의 휴전 이전인 지난 3월27일까지 패트리엇 미사일을 1200발 넘게 사용했으며, 이는 지난해 전체 생산량의 2배에 해당한다.

이에 군사 전문가들은 미군의 무기 생산 체계가 효율성이 떨어진다고 지적하기도 했다.

로버트 게이츠 전 국방장관은 뉴욕타임스(NYT)에 “우크라이나는 올해 드론 700만대를 생산할 예정인데 왜 미국은 그렇게 하지 못하는가”라며 “99% 완벽한 무기를 만들기 위해 수년과 막대한 비용을 쓰기보다 성능이 다소 떨어지더라도 빠르고 저렴하게 생산할 수 있는 ‘75% 해법’이 필요하다”고 주장했다.

레이철 호프 로널드레이건연구소 정책국장은 “국방부는 새로운 조직과 전략을 계속 내놓고 있지만, 실제 계약, 조달 방식 변화가 없다면 결국 모두 구호에 불과할 뿐”이라고 했다.

미 싱크탱크 미국기업연구소(AEI)의 군사 전문가 매켄지 이글런도 “국방부는 지나치게 까다로운 고객처럼 소량 주문만 반복하며 규모의 경제를 달성하지 못하고 있다”고 했다.