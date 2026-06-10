미국 LA 기반 라이프스타일 골프웨어 브랜드 말본(Malbon)의 공동 창립자인 스티븐 말본(Stephen Malbon)과 에리카 말본(Erica Malbon)이 지난 5월 29일 서울 북촌에 위치한 플래그십 스토어 ‘말본 가옥’을 방문해 한국 소비자들과 만남의 시간을 가졌다.

이날 진행된 토크 세션에서 스티븐 말본은 브랜드의 출발점과 운영 방향에 대해 소개했다. 그는 “말본은 커뮤니티에서 시작했다”며 “사람들과 라이프스타일을 중요하게 생각한다”고 말했다.

말본은 현재 글로벌 시장에서 버킷클럽(Buckets Club), 말본 홈(Malbon Home) 등 다양한 프로그램을 운영하며 골프를 매개로 소비자와의 접점을 확대하고 있다.

행사에서는 브랜드와 골프, 여행, 라이프스타일 등에 대한 이야기가 오갔으며, 참석자들은 공동 창립자들과 직접 소통하는 시간을 가졌다.

말본은 앞으로도 북촌 ‘말본 가옥’을 중심으로 소비자 참여형 프로그램과 커뮤니티 활동을 지속적으로 운영할 계획이라고 밝혔다.