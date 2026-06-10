[헤럴드경제=손미정 기자] “눈을 의심했는데 진짜 하지원이네.” (유튜브 채널 ‘MBCkpop’ 하지원 무대 영상 댓글 중)

배우 하지원이 선보인 ‘홈런’ 무대 영상에 대한 관심이 식을 줄 모르고 있다.

10일 방송계 등에 따르면 지난달 30일 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 하지원이 선보인 ‘홈런’ 무대 영상이 공개 열흘만에 조회수 300만을 돌파했다. 해당 영상은 본편 클립뿐만 아니라 쇼츠, 릴스 등 숏폼 플랫폼을 통해서도 전방위로 확산되며 각종 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 뜨겁게 달구는 중이다.

현직 아이돌 못지 않은 하지원의 외모와 퍼포먼스에 대한 누리꾼들의 호평도 뜨겁다. 누리꾼들은 해당 영상에 “배우가 아이돌 무대에 서니까 다르다”, “본업이 아닌데 너무 무대를 잘한다” 등의 반응을 남기기도 했다.

앞서 하지원은 웹예능 ‘26학번 지원이요’에서 기안84, 강남과 경희대를 찾아 조회수 120만 공약으로 ‘홈런’ 무대를 선보이겠다고 밝혔다. 당시 하지원은 먼저 공약을 내걸며 “하려면 제대로 해야한다. 나도 자존심이 있지 (응원단) 선배님들에게 막춤을 보여드릴 수 없다”고 말했다.

이처럼 ‘홈런’ 무대에 대한 뜨거운 반응이 이어지자 하지원은 소속사 해와달엔터테인먼트를 통해 “보내주신 과분한 관심과 사랑에 진심으로 감사한 마음”이라며 소감을 전했다.

그는 “조회수 공약 이행을 위해 준비했던 이벤트 무대였는데, 대중분들께서 이렇게까지 뜨겁게 좋아해 주실 줄은 상상도 못 했다”면서 “앞으로 본업인 연기를 비롯해 예능 등 다양한 활동을 통해서도 늘 최선을 다해 노력하는 모습을 보여드리겠다”고 밝혔다.