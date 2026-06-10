차량 통합보안 플랫폼 전문기업 페스카로(FESCARO, 대표 홍석민)는 주요 임원진 4인이 총 2억원 규모의 자사주 2만주를 장내 매수했다고 10일 밝혔다.

이번 자사주 매입에는 구성서 최고사업책임자(CSO), 이영탁 최고재무책임자(CFO), 정재욱 전장사업본부장, 진학성 사이버보안사업본부장이 참여했다.

페스카로는 자동차 사이버보안 사업을 기반으로 전장제어기 사업으로 영역을 확대하고 있다. 지난해 전장제어기 개발사 모트랩(MOTLAB)을 인수한 데 이어 올해 자동차부품 제조기업 JS오토모티브를 인수하며 사업 포트폴리오를 확장했다.

회사는 이를 통해 자동차 사이버보안, 전장소프트웨어, 생산 역량을 아우르는 SDV(소프트웨어 정의 차량) 통합 공급체계를 구축했다고 설명했다.

실적도 증가세를 보였다. 페스카로의 올해 1분기 연결 기준 매출은 65억5000만원으로 전년 동기 대비 105% 증가했으며, 영업이익은 5억7000만원을 기록했다.

이영탁 페스카로 CFO는 “이번 자사주 매입은 회사의 사업 방향성과 성장 전략에 대한 신뢰를 바탕으로 이뤄졌다”며 “자동차 사이버보안과 전장사업을 중심으로 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 페스카로는 전장부품 보안솔루션, 차량통신 보안솔루션, 규제대응 IT솔루션(CSMS Portal)을 제공하고 있으며, 자동차 분야에서 축적한 기술을 바탕으로 농기계, 건설기계, 로봇 등 모빌리티 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.