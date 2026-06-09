[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]최유철 의성군수 당선인은 지난 8일 의성종합체육관 내 인수위원회 사무실에서 현판식을 갖고 민선 9기 의성군수직 인수위원회를 출범시켰다.

인수위원회는 다음달 1일 출범하는 민선 9기 군정의 인수·인계 지원 및 주요 현안과 공약 이행 방안을 검토하는 역할을 맡는다.

인수위는 행정, 문화·예술·관광, 복지·보건, 산업·경제, 건설 등 5개 분과로 구성됐다. 각 분과는 군 조직과 예산, 주요 사업을 점검하고 향후 군정 운영 방향을 정리할 예정이다.

인수위원장에는 김만용 전 경북도의원, 부위원장에는 정규석 전 의성군 총무과장이 위촉됐다.

위원은 김태원 전 도시환경국장, 장윤아 전 여성단체협의회장 등 15명으로 구성됐다. 의성군 공무원 6명이 사무직원으로 파견됐다.

최유철 의성군수 당선인은 “군정을 책임 있게 준비하는 첫 출발점이라는 마음으로 행정 현실과 재정 여건을 면밀히 살펴 공약을 실행 가능한 정책으로 구체화하겠다”고 말했다.