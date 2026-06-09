[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 9일 도청 화백당에서‘경북도 공공기관 유치위원회 위원’과 관련 실․국장 등 100여 명이 참석한 가운데‘2차 공공기관 경상북도 이전 결의대회’를 개최했다.

도는 5극 3특 등 국가 균형발전 정책과의 연계성, 지역 특화 첨단산업 집적 효과 등을 고려해 40여 개 기관을 ‘전략 유치군’으로 선정했다.

먼저 반도체·이차전지·원전 등 첨단산업 생태계를 토대로 한국과학기술연구원(KIST), 한국에너지기술평가원(KETEP), 한국산업기술진흥원(KIAT) 등 15개 핵심 기관을 유치해 첨단산업 거점을 조성할 계획이다.

또 김천혁신도시에 집적된 도로·교통·우정·조달 기능을 기반으로 국토교통과학기술진흥원(KAIA), 도로교통연구원, 우체국물류지원단 등 13개 기관을 유치해 물류·유통 허브로 도약한다는 구상이다.

전국 최대의 농업·임업 생산지의 강점을 바탕으로 농협중앙회, 한국마사회, 국립산림과학원 등 6개 기관을 유치해 농생명·푸드테크 연계 플랫폼 구축에 나설 계획이다.

더불어 우수한 교통망을 활용해 한국 보육진흥원, 문화예술교육진흥원, 한국양성평등교육진흥원 등도 유치 대상으로 선정했다.

이철우 경북지사는 “수도권 집중을 해소하고 골고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 이전 공공기관과 지역 산업의 시너지를 극대화한 성공 모델을 구축하겠다”고 말했다.