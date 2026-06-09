[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울신용보증재단이 최근 제기된 보증해지 지체·누락 논란과 관련해 “일부 은행의 자동 통지 시스템 부실이 근본 원인”이라며 적극 해명에 나섰다.

재단은 보증해지 처리를 위해서는 금융기관이 대출 상환을 완료한 뒤 재단에 상환 사실을 통지하는 절차가 반드시 선행돼야 한다고 설명했다.

그러나 일부 은행의 자동 통지 시스템에서 상환 정보 누락과 오류가 반복적으로 발생하면서 보증해지 처리에 차질이 빚어졌다는 것이다.

재단은 이러한 문제를 해결하기 위해 지난 2017년부터 은행권에 전산 시스템 개선을 지속적으로 요청해 왔다고 밝혔다.

실제로 2017년부터 올해 1월까지 최소 8차례 이상 개선 요청 공문을 발송했으며, 기관장과 은행 부행장 간 면담, 실무자 방문 협의 등 다양한 노력을 기울여 왔다. 그 결과 올해 1월 자동 통지 시스템 개선이 완료됐다고 설명했다.

또 최근 보도에서 언급된 “지역신용보증재단이 직접 확인 의무를 이행하지 않았다”는 지적에 대해서도 사실과 다르다고 반박했다.

서울신용보증재단은 자동 통지 시스템 외에도 보증해지 누락을 방지하기 위해 별도의 점검 체계를 운영해 왔다고 강조했다.

재단에 따르면 2016년부터 만기가 도래한 보증 건에 대해 매월 수기 점검을 실시해 왔으며, 2024년부터는 만기 이전 중도상환 보증 건까지 관리 범위를 확대해 해지 업무를 관리하고 있다.

서울신용보증재단 관계자는 “재단은 보증해지 지연이나 누락이 발생하지 않도록 지속적으로 점검해 왔다”며 “앞으로도 보증해지 현황을 상시 모니터링해 보다 신속하고 정확한 보증해지 처리를 위해 노력하겠다”고 말했다.