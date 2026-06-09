[헤럴드경제=고승희 기자] JTBC 음악 경연 프로그램 ‘싱어게인 4’에서 짙은 호소력으로 존재감을 보여준 가수 김윤설(본명 김명주)이 지난 7일 유명을 달리했다. 향년 28세.

9일 가요계에 따르면 최근 가수 김윤설이 세상을 떠났다. 밴드 타카피의 보컬 김재국은 지난 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “‘싱어게인 4’에서 6호 가수로 함께 출연했던 김윤설 님이 하늘나라로 가셨다”라며 “너무 착한 사람이다. 삼가 고인의 명복을 빈다”는 글로 추모했다.

1998년생인 고인은 지난 2013년 Mnet 어린이 오디션 프로그램 ‘보이스 키즈’에 본명 참가해 초대 우승으로 목소리를 알렸다. 같은 해 디지털 싱글 ‘남과 여’로 가요계에 데뷔,‘파이널리 굿-바이(Finally Good-Bye)’ 등을 발매했다. 2020년 ‘너의 목소리가 보여 시즌7’, ‘보이스 코리아 2020’에 잇따라 문을 두드렸고, 지난해 10월 방영된 JTBC ‘싱어게인4’에서는 6호 무명 가수로 등장해 1라운드를 당당히 통과했다.

고인이 앞서 지난달 23일 SNS에 남긴 “지금은 제 이름으로 다시 노래하고 있다. 제 노래가 닿는 곳마다 작은 행복도 함께 닿기를 바란다”는 글을 남겼다.