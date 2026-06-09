‘항미원조’ 병렬 표기 논란… 용어 소개 방식 도마 전쟁기념사업회 “표현 부적절” 인정, 보류·재정비

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관이 전쟁기념사업회의 6·25전쟁 교육 프로그램에 대해 “옳지 않은 일”이라고 밝혔다.

안 장관은 이날 해당 프로그램에 대한 견해를 묻는 기자의 질문에 이같이 답했다. 중국의 ‘항미원조’(抗美援朝) 주장을 병렬적으로 제시한 홍보 방식이 부적절하다는 취지다.

국방부 산하 전쟁기념사업회는 호국보훈의 달을 맞아 ‘6·25전쟁, 서로 다른 해석’이라는 특화해설 프로그램을 기획하면서, 중국의 항미원조 주장을 함께 소개한 홍보물을 게시했다가 논란이 확산되자 이를 삭제했다.

문제가 된 포스터에는 태극기 배경의 ‘6·25전쟁’ 문구와 중국 오성홍기 배경의 ‘항미원조’ 표현이 좌우로 나란히 배치됐다. 항미원조는 중국이 6·25전쟁을 ‘미국의 침략에 맞서 북한을 지원한 전쟁’으로 규정하며 중공군 참전을 정당화할 때 사용하는 선전 용어다.

정부는 6·25전쟁이 북한의 불법 남침으로 시작됐다는 점을 분명히 하고 있으며, 이러한 맥락에서 해당 표현을 ‘다른 시각’으로 병렬 제시한 것은 역사 인식의 혼선을 초래할 수 있다는 비판이 제기됐다.

논란이 확산되자 전쟁기념사업회는 홍보 게시물을 삭제했다. 사업회 관계자는 “홍보 표현 방식이 안좋았다”며 “교육 프로그램을 일단 보류하고 재정비하겠다”고 밝혔다.

이와 관련해 국방부는 “해당 프로그램의 경우 전쟁기념사업회에서 호국보훈의 달을 맞아 6.25전쟁이 북한의 불법 남침으로 시작된 전쟁이라는 역사적 사실을 보다 분명히 설명하기 위해 기획했으나, 진행 과정에서 적절한 검토가 이뤄지지 않은 것으로 알고 있다”고 해명했다.

안 장관은 관련 보고를 받은 뒤 진상을 철저히 조사하고 위반사실 확인 시 관련 규정 및 절차에 따라 엄정하게 조치할 것을 지시했다.