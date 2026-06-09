연료 저장기지·석유터미널·철도망 집중 공격 크림반도 연료 배급 제한 조치 시행 러시아도 공급난 인정…“대책 마련 중” 협상 앞두고 전략 거점 압박 강화 분석

[헤럴드경제=서지연 기자] 우크라이나가 최근 러시아가 실효 지배 중인 크림반도의 에너지 시설과 철도 인프라를 잇달아 공격하며 압박 수위를 높이고 있다. 러시아는 크림반도의 에너지 공급에 일부 문제가 발생했다고 인정했다.

9일(현지시간) 로이터통신과 AFP통신 등에 따르면 우크라이나군은 최근 크림반도 내 석유시설과 철도망을 집중적으로 타격하고 있다.

우크라이나군은 지난 7일 밤 크림반도 세미콜로데즈카야 석유기지를 공격했다고 밝혔다. 이 시설은 러시아군에 공급되는 연료 비축분을 저장하는 곳으로 알려졌다.

우크라이나군은 크림반도 페오도시야 항구의 석유 터미널도 공격했다고 밝혔다.

전날에는 크림반도를 운행하던 열차가 우크라이나 무인기 공격을 받는 영상이 공개됐다. 우크라이나군은 철도 인프라를 공격했다고 설명했다.

지난 4일에는 크림반도 행정 중심지인 심페로폴이 공격 대상이 됐다. 지난달 말에는 세바스토폴 항구가 우크라이나군이 발사한 스톰섀도 순항미사일 공격을 받았다고 러시아 측이 주장했다.

우크라이나의 잇따른 공격으로 크림반도에서는 연료 부족 현상이 심화하고 있다. 크림반도 당국은 최근 연료 배급 제한 조치를 시행했다.

러시아 정부도 공급 차질을 인정했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 최근 크림반도의 에너지 공급 문제와 관련해 “실제로 일부 문제가 있으며 상황 개선을 위한 조치를 마련하고 있다”고 말했다.

크림반도는 러시아가 2014년 강제 병합한 이후 10년 넘게 실효 지배하고 있는 지역이다. 그러나 국제사회는 여전히 우크라이나 영토로 인정하고 있다.

우크라이나는 최근 루한스크 등 점령지에 이어 크림반도까지 공격 범위를 확대하고 있다. 크림반도는 흑해 전략 거점이자 러시아군의 주요 군수 보급 기지로 꼽힌다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 그동안 여러 차례 크림반도 탈환 의지를 밝혀왔다.

한편 젤렌스키 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 스티브 윗코프 미국 특사 등과 긍정적인 대화를 나눴다고 밝혔다. 로이터통신은 미국 특사들이 수주 내 우크라이나를 방문할 가능성이 있다고 소식통을 인용해 보도했다.

양측의 교전도 계속되고 있다. 우크라이나 지역 당국에 따르면 하르키우 지역은 밤새 러시아의 미사일·드론 공격을 받아 민간인 4명이 숨지고 20명 이상이 다쳤다.

유엔은 지난 4월 러시아의 우크라이나 침공 이후 약 4년 동안 우크라이나에서 최소 1만5850명의 민간인이 사망한 것으로 추산했다.