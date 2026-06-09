검찰 12명·경찰 15명 등 총 27명 규모

[헤럴드경제=최의종 기자] 검찰과 경찰이 6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 사태를 수사하는 합동수사본부(합수본)를 구성했다.

대검찰청은 9일 6·3 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 지장이 초래된 사안을 신속하고 철저하게 규명하기 위해 검경 합수본을 서울중앙지검에 설치하기로 했다고 밝혔다.

김태훈 중앙지검 3차장검사가 본부장을 맡고 검찰 12명, 경찰 15명 등 총 27명 규모로 출범한다. 부본부장은 김형원 중앙지검 공공수사2부장과 경찰 총경급이 각각 맡는다. 이외 검찰 인력은 검사 4명과 수사관 6명이다.

대검은 “본격적인 합수본 출범 전에도 검경 전담수사팀은 상호 협력하며 역량을 집중해 신속한 수사를 진행할 것”이라고 밝혔다.

앞서 이재명 대통령은 지난 7일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “중앙선거관리위원회(중앙선관위)는 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 막대한 지장을 초래했다”라며 “검·경 합수본으로 책임 소재를 분명히 하고, 사건 전모를 철저히 규명할 것을 지시했다”라고 밝혔다.

대검은 같은 날 언론 공지를 통해 “검찰은 6·3 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 지장이 초래된 사안에 관해 신속하게 검경 합수본을 구성하고 경찰과의 긴밀한 협력을 통해 효율적으로 수사해 국민적 의혹을 엄정히 규정하겠다”라고 밝힌 바 있다.

검경 합수본은 관련 고발 사건을 넘겨받아 본격적으로 수사할 것으로 보인다. 서울경찰청 광역범죄수사대는 지난 8일 노태악 전 중앙선거관리위원장 등을 직무유기 혐의 등으로 고발한 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 관계자를 고발인 신분으로 불러 조사했다.

경찰은 지난 주말 사이에는 투표용지 부족 사태와 관련해 투표하지 못한 시민과 선거 사무에 동원된 공무원을 불러 조사한 것으로 알려졌다.