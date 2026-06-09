[헤럴드경제=나은정 기자] 필리핀 남부를 강타한 규모 7.8의 강진으로 인한 사망자가 41명으로 늘어났다.

9일(현지시간) AFP·로이터통신 등에 따르면 전날 필리핀 남부 민다나오섬 앞바다에서 발생한 규모 7.8의 강진으로 지금까지 최소 41명이 사망하고 487명이 부상을 입었다. 이재민은 2만여명에 달하는 것으로 파악됐다.

필리핀 민방위청은 현재 실종자가 공식적으로는 4명이지만, 추가 생존자나 사망자를 찾기 위해 무너진 건물들을 철저히 수색해야 한다고 밝혔다.

진원지에서 북쪽으로 약 60㎞ 떨어진 인구 70만여명의 주요 도시 제너럴산토스시는 수많은 건물이 무너지고 전력 시설이 파손되면서 최소 13명이 숨지는 등 큰 피해를 입었다. 구조대는 무너진 건물 잔해 속에서 생존자를 찾기 위해 수색 작업을 이어가고 있다.

현지 소방당국은 한 상가 건물에서 생존자 2명을 구조했지만, 다른 1명은 숨진 채 발견됐다고 밝혔다. 현재 추가로 2명이 건물 잔해 밑에 매몰된 것으로 추정되지만 생존 여부는 확인되지 않고 있다.

제너럴산토스시 인근 사랑가니주에서는 산사태로 최소 18명이 사망했다. 이 밖에 인근 남코타바토주, 동다바오주, 발루트섬에서도 사망자가 발생했다.

한편 이번 지진으로 주택 400여채가 붕괴되는 등 2000여채의 가옥이 파손되고 정부 시설 117개와 교량 약 20개가 훼손된 것으로 파악됐다.

필리핀 정부 산하 화산지진연구소는 전날 최초 강진 이후 규모 6.7 등 강력한 여진 23차례를 포함해 총 1100여 차례의 여진이 관측했다고 밝혔다.

당국이 금이 간 건물들이 추가 여진으로 붕괴할 위험이 크다고 경고하면서 주민들은 집으로 돌아가지 못한 채 대피소와 임시 텐트에서 밤을 보내고 있는 것으로 전해졌다. 피해 지역 내 학교 6200여 곳은 건물 안전 점검을 위해 수업이 전면 중단된 상태다.

AP통신은 이번 지진이 1976년 민다나오섬을 강타한 규모 8.1 강진 이후 약 50년 만에 최악의 지진이라고 보도했다. 당시에는 최고 15m 높이의 대형 쓰나미가 발생해 5000~8000명의 사망자가 발생했다.