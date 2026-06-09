KIOST, 울진 앞바다 왕돌초 기지 구축 한류·난류 교차 해역 실시간 관측…어장 예측 활용

[헤럴드경제=김선국 기자] 동해 한복판에 첫 해양과학기지가 들어서면서 우리 바다 전역을 아우르는 해양 관측망이 완성됐다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 9일 경북 울진 동해연구소에서 왕돌초 해양과학기지 준공식을 개최했다고 밝혔다.

왕돌초 기지는 이어도(2003년), 가거초(2009년), 소청초(2014년)에 이어 구축된 네 번째 해양과학기지이자 동해에 설치된 첫 번째 기지다.

이번 준공으로 서해와 남해에 집중됐던 해양 관측망이 동해까지 확대되면서 우리 바다 전역을 아우르는 ‘해양과학기지 관측망(Korea Ocean Research Stations)’이 완성됐다.

왕돌초 기지는 울진 후포항 동쪽 25㎞ 해상 왕돌초에 설치됐다. 수심 23ｍ 해저 암반에 고정된 철골 구조물로 연면적 570㎡, 총중량 928t 규모다. 높이는 53ｍ로 아파트 19층 높이에 해당한다.

기지에는 37종 86점의 관측장비가 설치돼 수온과 해수면 변화, 해양생태계 변화를 실시간으로 관측한다. AI 기반 데이터 품질관리 기술도 적용됐다.

특히 한류와 난류가 만나는 동해의 특성을 활용해 아열대화와 갯녹음 등 기후변화 영향을 장기적으로 추적할 수 있게 됐다.

관측 자료는 해양생태계 변화 분석과 어장 변동 예측, 기후변화 연구 등에 활용될 예정이다. 후포와 죽변 등 인근 어민들에게는 조업 정보로도 제공된다.

왕돌초 기지는 해양수산부의 ‘관할해역 첨단 해양과학기지 구축 및 융합연구’ 사업으로 2021년부터 추진됐으며 총사업비 243억원이 투입됐다.

이희승 KIOST 원장은 “왕돌초 기지 준공으로 동해를 포함한 우리 바다 전역을 빈틈없이 관측하는 기반을 갖추게 됐다”며 “기후위기 대응과 국민 안전을 뒷받침하는 고품질 데이터를 생산하겠다”고 말했다.