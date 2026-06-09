농식품부, 가축더위스트레스지수 활용 선제 대응 알림톡으로 관리요령 제공…급수·환기시설 점검 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 본격적인 여름철 폭염에 대비해 가축 전용 체감온도인 ‘가축더위스트레스지수(THI)’를 활용한 선제 대응에 나선다.

농림축산식품부는 농촌진흥청 국립축산과학원, 지방자치단체, 농축협, 생산자단체 등과 협력해 가축더위스트레스지수를 활용한 축종별 관리요령을 집중 홍보하고 취약 농가 현장점검을 실시한다고 9일 밝혔다.

가축더위스트레스지수는 온도와 상대습도를 반영해 가축이 받는 더위 스트레스를 수치화한 지표다. 국립축산과학원은 이를 30m×30m 단위로 세분화해 제공하고 있다.

농가는 휴대전화 알림톡을 통해 매일 지수와 관리요령을 받아볼 수 있으며 농협 ‘NH오늘농사’와 축산물품질평가원 등에서도 활용되고 있다.

농식품부는 위험 단계에 진입하면 축종·지역별 지수를 활용해 축산 관련 기관 합동점검반을 운영하고 적정 사육밀도 유지 여부 등 취약 농가를 집중 점검할 계획이다.

또 고온스트레스 완화제와 급수시설 등 긴급 물품을 지원하고 농축협, 생산자단체와 협력해 폭염 피해 예방에 나선다.

긴급 단계에서는 피해 현황을 일일 단위로 파악하고 관리요령과 우수사례를 지속적으로 전파할 예정이다.

농식품부는 중장기적으로 환기·냉방시설 등 온도 저감 장비 지원을 확대하고, 산란계 농가의 축사 재·개축 지원과 ICT 기반 스마트축사 보급도 확대할 계획이다.

이재식 농식품부 축산정책관은 “폭염 피해를 최소화하기 위해서는 사전 예측과 예방이 무엇보다 중요하다”며 “가축더위스트레스지수를 적극 활용해 환기와 급수, 사육밀도 관리 등에 미리 신경 써 달라”고 말했다.