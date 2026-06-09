6월 한 달 겐팅 드림호 운영 수영장 킥오프 파티 진행 퀴즈·챌린지 프로그램 구성

[헤럴드경제=김명상 기자] 글로벌 크루즈 선사 스타드림 크루즈는 FIFA 월드컵 2026 개최를 기념해 6월 한 달 동안 싱가포르에서 출항하는 겐팅 드림호에서 선상 이벤트 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

프로그램은 성인을 위한 킥오프 파티, 퀴즈 & 챌린 지, 풋볼 토너먼트 등 경쟁형 이벤트부터 어린이와 가족을 위한 아트 & 크래프트 등 전용 프로그램까지 포함되며, 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 콘텐츠로 구성했다.

축제의 막을 여는 킥오프 파티는 스타드림 크루즈가 운영하는 겐팅 드림호의 메인 수영장에서 펼쳐진다. 승객들은 응원하는 팀의 유니폼을 입고 참여할 수 있다. 라이브 퍼포먼스, 포토존, 팀 응원 이벤트 등 부대 행사도 함께 마련한다.

로비에서 열리는 퀴즈 & 챌린지 이벤트는 역대 월드컵의 명장면 기록, 팀별 전술 상식을 다루는 퀴즈와 챌린지로 진행한다. 개인전과 팀전으로 운영하며, 난이도를 다양하게 구성해 누구나 참여할 수 있도록 했다. 최종 우승팀에게는 특별 기념품을 증정하며, 참가자 전원에게도 소정의 선물을 제공한다.

풋볼 토너먼트는 선상에서 조별 리그와 토너먼트 방식으로 승부를 겨루는 이벤트다. 전문 스포츠 스태프가 경기 진행을 지원하며, 사전 등록을 통해 팀을 구성하거나 개인 참가자를 위한 팀 배정 서비스를 이용할 수 있다. 우승팀에게는 특별 트로피와 크루즈 내 특전을 부여한다.

어린이 승객을 위한 전용 이벤트도 별도로 마련했다. 키즈풀에서 열리는 미니 아쿠아 풋볼 토너먼트는 물속에서 공을 차고 골을 넣는 수상 스포츠 프로그램이다. 전담 어린이 스포츠 스태프가 경기를 진행하며, 참가 어린이 전원에게는 기념 메달을 증정한다.

어린이와 가족 단위 승객을 위한 아트 & 크래프트 프로그램도 운영한다. 주요 활동은 ▷나만의 액자 만들기 ▷나만의 색으로 칠하는 미니어처 트로피 공예 ▷비즈 공예로 완성하는 입체 축구공 만들기 등으로 구성했다.

스타드림 크루즈 관계자는 “월드컵의 감동과 즐거움을 크루즈에서도 느낄 수 있도록 이번 프로그램을 기획했다”며 “바다 위에서 펼쳐지는 특별한 월드컵 경험을 스타드림 크루즈와 함께하며 즐거운 추억으로 만들어 가시길 바란다”고 전했다.