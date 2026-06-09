‘헌 옷 다오, 새 옷 줄게’ ESG 캠페인

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데GRS가 점포에서 수거한 폐유니폼을 리사이클링해 친환경 하계용 유니폼(사진)을 제작했다고 9일 밝혔다. 유니폼은 전국 롯데리아·엔제리너스·크리스피크림 도넛 매장에 도입할 계획이다.

ESG 경영 실천을 위한 ‘헌 옷 다오, 새 옷 줄게’ 선순환 프로젝트다. 폐유니폼을 회수·분류·세척한 뒤 재사용 가능한 원단으로 재가공하고, 리사이클링 원단과 결합해 유니폼을 제작했다.

2000개 이상의 폐유니폼을 수거·재활용해 약 4tCO₂e의 탄소저감 효과를 창출했다. 30년생 소나무 약 440그루가 1년간 흡수하는 탄소량에 해당하는 수치다. 완성된 유니폼은 축구 유니폼 스타일의 스포티한 디자인으로 경량성과 흡습속건 기능을 갖춘 기능성 원단을 적용했다.

프로젝트는 지속가능한 유니폼 제작 기술을 보유한 전문 기업 ‘몽세누(블루웨어)’와 협업했다. 롯데GRS는 앞서 폐 페트병을 재활용한 친환경 리사이클 섬유 ‘리젠(REGENT)’을 활용한 유니폼을 도입하기도 했다.