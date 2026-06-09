“한반도 비핵화, 국제사회 일관된 목표”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정부는 9일 시진핑 중국 국가주석의 방북과 관련해 “이번 시 주석 방북을 포함해서 북중 간 교류와 협력이 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.

시 주석은 지난 8일부터 9일까지 북한 평양을 방문해 김정은 국무위원장과 정상회담했다. 이날 북중 정상회담에선 전략적 관계의 중요성이 여러차례 강조됐지만 비핵화와 관련한 언급은 없었다.

이와 관련해 박일 외교부 대변인은 “한반도 비핵화는 다수의 UN 안보리 결의로 확인된 국제사회의 일관된 목표”라며 “우리 정부는 한반도 비핵화 목표를 흔들림 없이 견지해 나갈 것”이라고 말했다.

이어 “중국 역시 한반도 문제에 대한 입장에 변함이 없다는 것을 재확인하고 있다”면서 “지난달 미중 정상회담에서도 북한 비핵화가 공동 목표라는 점이 확인된 바가 있다는 점을 말씀드리겠다”고 했다.

우리 정부는 북중 회담 전 시 주석의 방북과 관련한 내용을 외교 채널을 통해 소통했다고 한다.

다만 중국은 최근 공식 석상에서 ‘북한 비핵화’, ‘한반도 비핵화’라는 표현보다 ‘평화와 안정’이라는 표현을 주로 사용하고 있다. 이에 대해 정부는 유의하고 있는 것으로 알려졌다.

외교부 당국자는 “큰 틀에서 소통은 계속돼 왔다고 보시면 된다”면서 “(지난 번 있었던 정상회담 과정에서) 중국 측은 ‘기존에 있는 현행 한반도 정책이 연속적이다. 변함없다’고 말했기 때문에 저희들은 계속 중국 측과 이 문제를 다뤄나가려고 한다”고 덧붙였다.