콘텐츠 제작·광고 배포 ‘원스톱 지원’…소규모 판매자 성장 견인

[헤럴드경제=정찬수 기자] 알리바바 인터내셔널의 AI(인공지능) 기반 크리에이티브 플랫폼 ‘픽코파일럿(PicCopilot)’이 구글 애즈(Google Ads)와 시스템 연동을 마쳤다고 9일 밝혔다.

이번 연동으로 중소 이커머스 운영자는 픽코파일럿에서 제작한 마케팅 콘텐츠를 구글 애즈로 즉시 배포할 수 있다. 구글 애즈 플랫폼 내에서 픽코파일럿의 크리에이티브 도구도 바로 이용할 수 있다.

픽코파일럿은 소셜 미디어에 최적화된 영상 솔루션 ‘바이럴 비디오 메이커(Viral Video Maker)’, 정지된 이미지를 마케팅 자산으로 변환하는 의류·신발 특화 도구 ‘패션 릴스(Fashion Reels)’, 상품 페이지를 생성하는 ‘AI 상품 페이지 디자인 생성기(AI Product Page Design Generator)’ 등을 제공한다.

특히 ‘바이럴 비디오 메이커’를 활용하면 기존에 2~3일 소요되던 영상 작업 시간을 줄여, 단일 상품 이미지 하나만으로 2~3분 만에 8~10개의 영상 옵션을 생성할 수 있다.

일반 크리에이티브 도구와 달리 알리바바 인터내셔널의 이커머스 생태계를 바탕으로 실제 비즈니스 시나리오에 맞춰 AI를 학습시켰다. 미국 시장에서 픽코파일럿 사용자의 약 40%는 초기 창업자인 것으로 나타났다.

양 광(Yang Guang) 알리바바 인터내셔널 부사장은 “구글 애즈와 통합을 통해 엔터프라이즈급 크리에이티브 마케팅 도구에 대한 접근성을 높이고, 영세한 판매자들이 시장에서 검증된 방식을 활용해 사업을 확장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.