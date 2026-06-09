‘모솔연애 2’ 7월 7일 넷플릭스 공개

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난해 ‘연애 리얼리티’의 새 장을 열며 뜨거운 사랑을 받았던 넷플릭스 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’(이하 모솔연애)가 시즌2로 돌아온다.

넷플릭스는 ‘모솔연애’ 시즌2가 오는 7월 7일 첫 공개를 확정했다고 9일 밝혔다.

‘모솔연애’는 연애 경험치가 없는 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자, ‘썸메이커스’들이 이들의 성공적인 ‘첫 시작’을 돕는 메이크오버 연애 리얼리티다.

가장 관심은 시즌2에 등장할 모태솔로 출연자들이다. 이 가운데 공개된 시즌2 예고편 속에 등장한 “시즌1이랑 다르게 짜증나게 하네”, “환장한다 환장해” 등 썸메이커스들의 호통은 예측불가 좌충우돌 출연자들의 등장을 예고한다.

예고편에서는 보법 다른 메기의 등장도 포착됐다. 썸메이커스가 입을 모아 “이번 메기는 다르다”​라고 말한 출연자는 어떤 활약을 펼칠지, 그리고 모태솔로들의 첫 연애 도전기가 또 어떤 설렘과 공감을 선사할지 기대를 높인다.