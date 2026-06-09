강훈식 靑 비서실장·홍익표 정무수석 접견

“입법부·행정부 간 긴밀한 소통·협력 방안 논의”

강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장이 9일 오전 서울 여의도 국회에서 조정식 신임 국회의장을 예방하고 이재명 대통령의 축하난을 전달하고 있다. 윤창빈 기자
강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장이 9일 오전 서울 여의도 국회에서 조정식 신임 국회의장을 예방하고 이재명 대통령의 축하난을 전달하고 있다. 윤창빈 기자

[헤럴드경제=양대근 기자] 조정식 신임 국회의장은 9일 오전 강훈식 청와대 비서실장과 홍익표 정무수석을 접견한 자리에서 “국회와 행정부는 국민의 삶을 개선하고 국익을 실현하는 동반자이자 같은 운명 공동체”라고 밝혔다.

조 의장은 이날 출국한 이재명 대통령을 언급하며 “이 대통령께서 오늘 국익 외교를 위해 출국하셨는데 많은 성과를 기대한다”며 “두 분을 통해 국회의장 취임 축하를 보내주신 데 대해 대통령께 깊은 감사 말씀을 전해달라”고 화답했다.

이어 “어제 대통령의 취임 1주년 기자회견을 보았는데, 지난 1년간 국가 정상화와 도약을 위해 숨 가쁘게 달려오며 많은 성과를 냈다고 평가한다”고 덧붙였다.

조 의장은 격변하는 국제 정세 속에서 “지금은 대한민국의 경제성장과 국익을 견인해야 할 중차대한 시기”라며 “국회도 대전환의 시대에 적극 대처하며 민생·개혁입법을 신속하게 처리해 국민이 변화를 체감할 수 있는 ‘효능감 있는 국회’를 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

후반기 국회의 비전에 대해 조 의장은 “지난주 의장에 당선되면서 말씀드린 ‘민생효능·국민주권·미래도약·국익외교 국회’는 이재명 정부가 표방하는 국민주권, 실용주의, 쾌속행정과 궤를 같이한다”며 “국회도 협력할 것은 적극 협력할 것이니 정부도 국회를 존중하고 국회와의 협력을 한층 더 강화해 달라”고 당부했다.

이날 강 실장은 최근 발생한 지방선거의 투표지 부족 사태를 언급하며 “선관위의 부실한 대책으로 발생한 국민 주권 침해 사건과 관련해, 국민의 신성한 참정권을 온전히 지켜낼 수 있도록 국회 차원에서 사태 해결에 적극적으로 나서주실 것을 간곡히 부탁드린다”고 말했다.

아울러 “지금은 국제 질서가 무한 경쟁 시대로 돌입한 엄중한 시기인 만큼 국회의 초당적 협력이 그 어느 때보다 절실하다”며 “여야 간 이견이 없는 민생입법처리에 각별한 관심을 부탁드린다”고 요청했다.


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