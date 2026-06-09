강훈식 靑 비서실장·홍익표 정무수석 접견 “입법부·행정부 간 긴밀한 소통·협력 방안 논의”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조정식 신임 국회의장은 9일 오전 강훈식 청와대 비서실장과 홍익표 정무수석을 접견한 자리에서 “국회와 행정부는 국민의 삶을 개선하고 국익을 실현하는 동반자이자 같은 운명 공동체”라고 밝혔다.

조 의장은 이날 출국한 이재명 대통령을 언급하며 “이 대통령께서 오늘 국익 외교를 위해 출국하셨는데 많은 성과를 기대한다”며 “두 분을 통해 국회의장 취임 축하를 보내주신 데 대해 대통령께 깊은 감사 말씀을 전해달라”고 화답했다.

이어 “어제 대통령의 취임 1주년 기자회견을 보았는데, 지난 1년간 국가 정상화와 도약을 위해 숨 가쁘게 달려오며 많은 성과를 냈다고 평가한다”고 덧붙였다.

조 의장은 격변하는 국제 정세 속에서 “지금은 대한민국의 경제성장과 국익을 견인해야 할 중차대한 시기”라며 “국회도 대전환의 시대에 적극 대처하며 민생·개혁입법을 신속하게 처리해 국민이 변화를 체감할 수 있는 ‘효능감 있는 국회’를 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

후반기 국회의 비전에 대해 조 의장은 “지난주 의장에 당선되면서 말씀드린 ‘민생효능·국민주권·미래도약·국익외교 국회’는 이재명 정부가 표방하는 국민주권, 실용주의, 쾌속행정과 궤를 같이한다”며 “국회도 협력할 것은 적극 협력할 것이니 정부도 국회를 존중하고 국회와의 협력을 한층 더 강화해 달라”고 당부했다.

이날 강 실장은 최근 발생한 지방선거의 투표지 부족 사태를 언급하며 “선관위의 부실한 대책으로 발생한 국민 주권 침해 사건과 관련해, 국민의 신성한 참정권을 온전히 지켜낼 수 있도록 국회 차원에서 사태 해결에 적극적으로 나서주실 것을 간곡히 부탁드린다”고 말했다.

아울러 “지금은 국제 질서가 무한 경쟁 시대로 돌입한 엄중한 시기인 만큼 국회의 초당적 협력이 그 어느 때보다 절실하다”며 “여야 간 이견이 없는 민생입법처리에 각별한 관심을 부탁드린다”고 요청했다.