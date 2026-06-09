9~12일 서울서 인터폴 작전회의 개최 19개국 법집행기관 참여해 공조 논의

[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰청이 9일 인터폴(국제형사경찰기구)과 초국가범죄 대응을 위한 국제공조 작전회의를 열었다. 동남아 지역을 거점으로 한 스캠·마약 범죄가 여전히 기승을 부리는 가운데 경찰은 범죄조직 검거와 도피사범 추적을 위한 국제공조 강화에 나섰다.

경찰청은 이날부터 오는 12일까지 서울에서 제3차 국제공조 작전회의 ‘브레이킹 체인스(Breaking chains)’와 도피사범 추적 작전 ‘인프라-시프(INFRA-SEAF)’ 등을 공동 개최한다고 밝혔다.

이번 회의에는 인터폴을 비롯해 아세아나폴(ASEAN 경찰 협력 기구)과 아메리폴(중남미 경찰 협력 기구), 유엔마약범죄사무소(UNODC) 등 국제기구와 미국·중국·일본·캄보디아 등 19개국 법집행기관이 참여한다. 각 기관 소속 범죄정보관·작전지원관 등 실무자들간 초국가범죄 정보 공유와 공조 체계 정비가 이뤄질 전망이다.

박준성 경찰청 국제치안협력국장은 “이번 작전회의를 계기로 스캠 범죄를 넘어 마약 범죄까지 공조 범위를 전격 확대한 것이 핵심”이라고 말했다.

이어 “범죄 조직이 수법을 바꾸고 죄종을 넘나들며 진화한다면 국제공조는 그보다 더 빠르고 입체적이어야 한다”며 “나흘간의 작전회의 동안 193건에 달하는 사건을 집중적으로 공조해 참여국들이 자국으로 돌아가 즉각적인 검거 작전에 착수할 수 있도록 할 예정”이라고 밝혔다.

경찰청은 정부의 핵심 의제인 마약 범죄 대응을 강화하기 위해 오는 인터폴 마약 대응 센터 국내 유치 등을 추진 중이다.