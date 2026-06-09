11~12일 중구청사서 다가올 폭염 대비 어려운 이웃 돕는 바자회 개최 현대아울렛 동대문점 브랜드 상품 최대 80% 할인... 수익금 기탁

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 오는 11일과 12일 오전 10시부터 오후 6시까지 구청 본관 1층 로비 및 야외 공간에서 현대아울렛 동대문점과 함께 ‘나눔 바자회’를 개최한다.

행사는 기업의 사회공헌(CSR) 자원과 연계한 민관 협력으로 마련됐으며, 수익금은 다가올 폭염에 대비해 취약계층을 지원하는 데 쓰인다.

이번 바자회에는 타미힐피거, 쉬즈미스, 네파, 크록스 등 7개 브랜드 상품을 최대 80% 할인된 가격에 선보이며, 판매 수익금은 사회복지공동모금회에 지정 기탁할 예정이다.

할인 행사 외에도 다양한 먹거리 부스가 운영된다. 중림종합사회복지관 어르신 일자리 사업장인 전통주 문화 플랫폼 ‘약현’은 시음 및 판매를 진행한다.

또, ‘모구모구과자점 인 신당’과 ‘로이터 브레드가든’은 지난해에 이어 올해도 제과류를 판매하고, 수익금 전액을 기부해 나눔에 동참한다.

방문객 누구나 손쉽게 참여할 수 있는 기부 이벤트도 진행된다. 신용카드나 간편결제로 편리하게 후원할 수 있는 ‘기부 키오스크’를 통해 1만 원 이상 기부하면 ‘퍼스널 컬러 진단’ 또는 ‘재미로 보는 운세·진로 코칭 사주’ 체험권을 증정한다. 단, 체험권은 준비된 수량 소진 시까지 제공한다.

이번 행사 협력 기업인 현대아울렛 동대문점은 그동안 1400여만 원을 기부하고 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 바자회에도 참여하는 등 꾸준한 나눔을 실천해 왔다. 특히 지난 4월에는 중구와 ‘재난 발생 시 이재민 지원 업무협약’을 맺고 재난 구호 물품을 지원하기로 하는 등 긴밀한 협력 관계를 이어가고 있다.

김길성 중구청장은 “민관이 협력해 마련한 바자회가 폭염에 취약한 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 소외되는 구민이 없도록 안전한 여름나기 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.