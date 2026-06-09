- 식품硏, 불닭소스 생산라인 현장 실증 성공

[헤럴드경제=구본혁 기자] 수출용 불닭소스가 AI기술 접목을 통해 생산성 향상과 제조원가 절감이라는 두마리 토끼를 잡았다.

한국식품연구원은 로봇과 인공지능(AI)을 활용해 K-푸드 수출제품의 생산성을 높이고 설비 운영 효율을 개선하는 현장 실증을 성공적으로 마쳤다고 9일 밝혔다.

최근 K-푸드 수출이 늘면서 식품 제조 현장에는 더 많은 제품을 빠르고 안정적으로 생산할 수 있는 기술이 필요해지고 있다. 특히 수출용 불닭소스는 새 용기 디자인으로 인해 컨베이어에서 용기를 연속으로 옮길 때 흔들림이나 간섭이 생길 수 있었다. 소스처럼 점도가 높은 식품은 충전량, 온도, 포장 상태도 일정하게 관리해야 해 생산라인 운영이 쉽지 않다.

식품연은 이러한 현장 문제를 해결하기 위해 불닭소스 생산라인 일부 공정에 로봇과 AI를 함께 적용했다. 로봇은 빈 용기를 전용 받침대에 올려 정확한 위치로 옮기고, 필름 라벨 공정 전후로 용기를 분리하거나 다시 올리는 반복 작업을 수행했다. 포장 단계에서는 소포장된 제품을 박스에 담는 작업도 맡았다.

AI는 생산라인의 온도, 압력, 중량, 로봇 상태 등의 정보를 분석해 공정 상태를 살폈다. 어느 공정에서 작업이 밀리는지, 충전량 오차가 커지는지, 로봇의 작동 상태가 평소와 다른지 등을 작업자가 빠르게 확인할 수 있도록 화면에 보여주는 역할을 했다.

로봇은 반복 작업을 안정적으로 수행하고, AI는 생산 현장의 이상 징후를 빠르게 알려 작업자의 의사결정을 지원했다. 최종 판단과 공정 조정은 현장 작업자와 관리자가 직접 확인해 진행하는 방식으로 운영됐다.

실제 생산에 적용한 결과, 하루 생산량은 기존 10톤에서 14.7톤으로 증대됐다. 생산성은 47% 향상됐고, 제조원가는 35.5% 절감되는 효과를 확인했다.

현재 해당 생산라인은 실제 대량생산에 맞춰 설비와 작업 절차를 안정시키는 단계에 있다. 앞으로 운전 조건이 더 다듬어지고 현장 작업자가 로봇·AI 시스템에 익숙해지면 생산성과 설비 운영 효율은 추가로 개선될 전망이다.

오승일 한국식품연구원 안전유통연구단 박사는 “이번 실증은 K-푸드 생산 현장에서 로봇과 AI가 사람을 대체하는 방식이 아니라, 사람이 더 빠르고 정확하게 판단하도록 돕는 방식으로 활용될 수 있음을 확인한 사례”라며 “이번 실증을 계기로 식품 제조 현장에 맞는 AI 자율제조 표준모델을 고도화할 계획”이라고 밝혔다.