[헤럴드경제=나은정 기자] 인도 북부의 한 마을에서 카스트 계급 최하층인 ‘달리트’(불가촉천민)에 속하는 청년 2명이 절도 의심을 받아 주민들에게 구타를 당하고 알몸으로 행진을 강요당한 사실이 알려져 논란이 일고 있다.

9일 인도 NDTV에 따르면 최근 인도 펀자브주 스리 무크차르 사히브 지역의 한 마을에서 젊은 남성 2명이 이주 노동자의 휴대전화를 훔쳤다는 소문이 확산된 뒤 주민들에게 붙잡혀 변을 당했다.

이들은 서로 줄에 묶인 채 심하게 구타를 당한 뒤 옷이 벗겨진 상태로 마을을 돌도록 강요받는 등 공개 모욕을 당한 것으로 전해졌다.

사건은 당시 상황이 담긴 영상이 소셜미디어(SNS)에 퍼지면서 알려졌고, 이후 온라인상에서 ‘군중 재판’에 대한 비판이 잇달아 제기됐다. 주민들이 법적 절차를 무시한 채 집단 폭행을 벌인 것은 용납될 수 없다는 지적이었다.

피해자들의 가족은 두 남성이 달리트 출신이라며 사건 당시 가해자들로부터 계급과 관련된 욕설까지 들어야 했다고 주장했다. 그러면서 이번 사건이 인간 존엄성과 법을 심각하게 침해한 것이라며 폭행 가담자에 대한 처벌을 촉구했다.

반면 마을 주민들은 인간 존엄성 침해와 위법성 문제에 대해서는 별다른 언급 없이 두 남성이 휴대전화 절도 사건에 연루돼 있다며 반발하고 있다.

경찰은 절도 의심을 받는 두 남성을 체포해 조사 중인 한편, 폭행과 공개 망신 주기에 가담한 주민들에 대해서도 법적 조치를 검토하고 있다고 밝혔다. 경찰 관계자는 “범죄가 의심스럽다면 주민들이 직접 처벌할 것이 아니라 경찰에 신고했어야 했다”고 강조했다.

논란이 커지자 펀자브주 지정카스트 위원회도 진상 조사에 착수했다. ‘지정카스트’는 과거 ‘불가촉천민’이라 불렸던 카스트 최하층인 달리트를 의미하는 인도 헌법상 계층 명칭이다. 지정카스트 위원회는 이들의 인권 침해와 사회적 차별 등의 사건을 조사하는 주정부 산하기관이다.

인도 내 달리트의 수는 2011년 인구조사 기준 약 2억100만 명으로 전체 인구의 16%를 차지한다. 인도 전역에 분포하지만 펀자브주를 포함한 북부 지역에 비교적 많이 거주하는 것으로 알려져 있다.