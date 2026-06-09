[헤럴드경제=이명수 기자] 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 경찰이 선거관리위원회 직원들에 대한 조사에 들어간다.

9일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 광역범죄수사대는 최근 투표용지가 동났던 구(區) 단위 선관위 직원들에게 출석을 요구하고 일정을 조율 중이다.

경찰은 이들을 참고인 신분으로 불러 본 투표일 중앙선관위, 서울시선관위와 소통 내역, 투표용지 준비 상황 등을 확인할 방침이다.

지난 4일 이 사건을 배당받은 광수대는 닷새 만에 고발인과 투표용지 부족으로 투표하지 못한 시민, 선거 사무에 동원된 구청 공무원 조사를 마쳤다.

이후 선관위 직원에 대한 조사를 추진하는 것이다.

이재명 대통령이 지시로 검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부가 곧 꾸려지는 상황에서 속도전에 돌입한 것으로 풀이된다.

경찰은 이날 중 검찰과 협의해 합수본 파견 인력을 정할 것으로 보인다. 경찰은 그전까지 최대한 수사를 진척시킨다는 방침이다.

광수대 관계자는 “합동수사본부가 본격 운영될 때까지 경찰은 더욱 신속하게 절차에 따라 필요한 수사를 진행하겠다”고 밝혔다.