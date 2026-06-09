8.11 연일중·동래중·다선중 등서 시험 원서접수는 6.22부터 현장 또는 온라인

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시교육청이 2026년도 제2회 초·중·고졸 검정고시를 오는 8월 11일 실시한다고 9일 밝혔다. 응시원서 접수는 이달 22일부터 현장과 온라인 두 가지 방식으로 진행한다.

현장 접수는 오는 22일 오전 9시부터 26일 오후 6시까지 부산시교육청 지하 1층 소담정에서, 온라인 접수는 25일 오후 6시까지 ‘나이스 검정고시 대국민 서비스(https://kged.go.kr)’에서 할 수 있다.

시험은 초졸 연일중학교, 중졸 동래중학교, 고졸은 다선중학교(제1고사장), 명진중학교(제2고사장), 초읍중학교(제3고사장), 해강중학교(제4고사장)에서 나눠 치뤄지며, 부산교도소와 부산오륜학교에도 시험장이 별도로 마련된다.

합격자는 8월 28일 부산시교육청 누리집(www.pen.go.kr)에서 공개하며, 이번 검정고시 실시에 관한 자세한 사항은 누리집에 게시된 공고문을 참고하면 된다.

시교육청 관계자는 “이번 검정고시 응시자들이 자신감과 자긍심을 찾는 소중한 계기가 되기를 바란다”며 “응시자들의 용기 있는 도전과 미래를 응원한다”고 말했다.