[헤럴드경제(고양)=임세준 기자] 9일 오전 경기도 고양시 킨텍스에서 서울푸드 2026이 개막한 가운데 행사장이 많은 관람객들로 붐비고 있다. 올해로 44회를 맞은 이번 행사는 전 세계 49개국 1800개 식품기업이 참여하며 이날부터 12일까지 나흘간 킨텍스 제1·2전시장에서 진행된다.


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