GS건설과 공동 연구·개발 MOU 자재운반 등 자율주행로봇 실증

대동로보틱스가 GS건설과 손잡고 건설현장용 AI 필드로봇 개발에 나선다. 농업용 로봇으로 축적한 자율주행·공간인지 기술을 건설현장의 자재 운반, 반복 작업, 중량물 이동 등으로 넓히겠다는 구상이다.

대동그룹의 AI 로봇 전문 계열사 대동로보틱스는 GS건설과 ‘건설현장 자동화 및 스마트 건설 기술 분야 공동 연구개발 협력을 위한 업무협약’(사진)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 건설현장에서 AI 필드로봇을 활용할 수 있는 기술 협력 체계를 구축하고, 관련 시장을 공동으로 개척하는 데 초점을 맞췄다. 양사는 기존 AI 필드로봇 양산제품의 건설현장 활용 검토, 스마트 건설 운영 및 신기술 협력, 건설현장 특화 로봇 공동 연구·개발과 PoC 수행 등 3개 분야에서 협력하기로 했다.

대동로보틱스는 자율주행 로봇 플랫폼을 기반으로 건설현장에 맞는 로봇 설계와 기술 고도화를 맡는다. 기존 양산제품이 실제 건설현장에 적용될 수 있는지 검토하고, 신규 로봇 연구개발과 실증에도 참여한다. GS건설은 실증이 가능한 건설 현장을 제공하고, 현장 운영자 관점에서 필요한 요구사항을 발굴한다. 기술 검증과 사업화 협력도 함께 추진한다.

강성철 대동로보틱스 대표는 “건설현장은 비정형 환경에서 반복 작업과 중량물 운반이 집중되는 곳으로, 대동로보틱스가 농업 현장에서 축적해온 기술과 노하우를 활용할 수 있는 최적의 확장 무대”라며 “GS건설의 풍부한 현장 경험과 대동로보틱스의 실증 기반 AI 기술을 결합해 건설 자동화의 실질적인 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다. 홍석희 기자