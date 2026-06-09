지난해 분양시장에서 브랜드 아파트가 높은 청약 경쟁률을 기록한 것으로 나타났다. 실수요자 중심 시장이 이어지는 가운데 시공 안정성과 상품성을 갖춘 대형 건설사 브랜드 단지에 청약 수요가 집중된 것으로 분석된다.

부동산R114에 따르면 2025년 전국 아파트 1순위 청약 경쟁률 상위 10개 단지 가운데 8곳(컨소시엄 제외)이 시공능력평가 상위 10대 건설사의 브랜드 아파트인 것으로 집계됐다.

가장 높은 경쟁률을 기록한 단지는 경남 창원의 ‘창원센트럴아이파크’로 706.61대 1을 기록했다. 이어 서울 성동구 ‘오티에르 포레’(688.13대 1), 송파구 ‘잠실 르엘’(631.6대 1), 강남구 ‘역삼 센트럴자이’(487.09대 1), 동작구 ‘힐스테이트 이수역 센트럴’(326.74대 1) 등이 뒤를 이었다.

청약 경쟁률 상위 20개 단지로 범위를 넓혀도 브랜드 단지 강세는 이어졌다. 상위 20개 단지 중 14곳이 힐스테이트, 래미안, 자이 등 대형 건설사 브랜드 단지로 나타났다.

업계에서는 시장 불확실성이 지속되는 상황에서 수요자들이 시공 안정성과 상품성, 브랜드 인지도를 종합적으로 고려하는 경향이 반영된 결과로 보고 있다.

이러한 가운데 현대건설은 경기도 평택시 고덕국제화계획지구에서 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’를 공급할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 33층, 총 22개 동 규모로 조성되며 31BL 6개 동, 34BL 8개 동, 35BL 8개 동 등 총 2,122가구로 계획됐다. 전용면적은 58~84㎡로 구성된다.

단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 인접한 고덕국제신도시에 위치한다. 고덕국제신도시는 반도체 산업단지와 주거·상업·업무시설이 함께 조성되고 있는 지역이다.

분양가상한제가 적용되는 점도 특징이다. 최근 분양가 상승 흐름 속에서 분양가상한제 적용 단지에 대한 관심이 이어지고 있다.

교육환경으로는 고덕8초등학교(예정), 고덕6중학교(예정), 송탄고 등이 인근에 위치하며 국제학교 설립이 추진 중인 에듀타운도 가까운 곳에 조성될 예정이다.

교통 여건도 갖췄다. 수도권 전철 1호선 서정리역과 인접해 있으며 SRT와 1호선 이용이 가능한 평택지제역도 차량으로 이동 가능하다. 또한 수원발 KTX 직결사업이 추진 중이며 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 노선 이용도 가능하다. 도로 교통망으로는 평택~제천고속도로를 통해 경부고속도로와 서해안고속도로 접근이 가능하다.

한편 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’ 견본주택은 평택시 고덕동 일원에 6월 중 개관할 예정이다.