[헤럴드경제=민성기 기자] 홍명보호의 2026 북중미 월드컵 첫 경기 주심이 공개됐다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 오는 12일(한국시간) 오전 11시 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 체코와 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기를 치른다.

국제축구연맹(FIFA)은 경기를 3일 여 앞두고 해당 경기의 심판진을 공개했다. 주심은 이집트 국적의 아민 오마르가 맡는다.

부심 역시 이집트 국적의 마흐무드 아부엘레갈, 아흐메드 호삼 타하가 맡는다.

대기심과 대기 부심은 코스타리카 국적의 후안 칼테론, 후안 카를로스 모라가 맡고, VAR 심판은 이집트 국적의 마흐무드 아슈르, VAR 부심은 미국 국적의 조 디커슨이 배치된다.

오마르 심판은 지난 2013년부터 이집트 프리미어리그에서 심판으로 활동했으며 2017년 FIFA 국제 심판으로 활동하고 있다.

이후 오마르 심판은 아프리카 네이션스컵에 3차례 공인 심판으로 선발돼 휘슬을 불었다. 그러나 FIFA가 주최하는 대회는 2019년 17세 이하(U17) 월드컵 경험이 전부로, 월드컵은 이번이 처음이다.

오마르 심판은 아프리카 네이션스컵과 U17 월드컵에서 총 8경기를 진행했는데, 경기당 평균 20개의 파울을 선언했다. 또한 총경고 24장과 퇴장 3장을 꺼내 들었다. 레드카드 3장 중 2장은 경고 누적에 따른 조치로, 단호한 결단을 내릴 때는 지체하지 않은 모습이다.

이처럼 오마르 심판은 휘슬을 최대한 아끼며 중요한 순간에만 경기에 관여하려는 성향으로 파악된다.

스포츠 매체 스포르티 아우라 역시 “오마르 심판은 작은 접촉은 허용하면서 공격팀이 계속 유리한 상황이면 어드밴티지를 적극 적용하는 등 최대한 경기 템포를 끊지 않는 스타일”이라고 평가했다.

한편, 이번 대회에서는 조별리그까지 경고 누적에 따른 징계가 적용된다. 조별리그에서 2개의 경고를 받는다면 다음 경기 출전이 제한된다. 첫 경기에서 불필요하게 경고받으면 남은 조별리그 2경기에 대한 심적 부담이 커질 수 있기 때문에 옐로카드를 피하도록 신경을 써야 한다.