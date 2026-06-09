[헤럴드경제=장윤우 기자] 한성숙 국무총리 후보자가 서울 송파구 잠실동 아시아선수촌아파트를 지난달 처분해 29억5000만원의 차익을 남긴 것으로 확인됐다.

9일 국토교통부 실거래가 시스템과 법원 등기부등본에 따르면 한 후보자 소유 아시아선수촌 전용면적 151㎡ 3층은 지난달 6일 52억 원에 매매 계약이 체결됐다. 한 후보자는 같은 달 27일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 국무총리 후보 지명 열흘 전이다.

한 후보자는 이 아파트를 2006년 10월 22억5000만원에 매입해 약 20년 만에 처분했다. 매매가는 최근 거래 사례보다 낮았다. 같은 날 동일 면적 물건이 56억원에 거래됐고, 올해 3월에는 60억원에 손바뀜한 바 있다. 시세 대비 최소 4억 원 낮은 가격에 판 셈이다.

계약 시점은 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료일인 지난달 9일을 사흘 앞둔 날이다. 한 후보자는 세금 중과를 피했다.

해당 아파트는 한 후보자 모친이 거주해 온 것으로 알려진 물건이다. 한 후보자는 중소벤처기업부 장관 인사청문회 과정에서 모친을 무상 거주하게 한 것을 두고 편법 증여 아니냐는 지적을 받은 바 있다. 한 후보자는 2022년 3월 서울 종로구 단독주택으로 전입하면서 잠실 아파트 세대주를 모친으로 등록한 것으로 알려졌다.

올해 3월 공직자 재산 공개 기준 한 후보자 명의 부동산은 잠실 아시아선수촌 아파트(27억3981만원), 강남구 역삼동 오피스텔 전용 54㎡(20억7463만원), 종로구 삼청동 단독주택 전용 225㎡(15억원), 경기 양평군 양서면 단독주택 전용 187㎡(6억3000만원) 등이다. 건물을 포함한 총 재산은 223억여원이다. 한 후보자는 중기부 장관 청문 당시 삼청동 단독주택을 제외한 나머지 주택을 처분하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

한 후보자는 8일 서울 종로구 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 소유 부동산 문제에 대해 “관련한 것은 청문회에서 성실히 답변드리겠다“고 언급을 아꼈다.