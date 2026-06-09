유럽 3개국과 공동협력…향후 3년간 진행 시스템 소형화·구축비용 절감 목표

[헤럴드경제=박세정 기자] SK텔레콤이 유럽연합(EU)의 대규모 연구 기금인 ‘호라이즌 유럽(이하 호라이즌)’의 지원을 받아 차세대 양자 암호 기술 개발에 나선다. 호라이즌으로부터 연구비를 지원받는 것은, 아시아 민간 기업 중 SKT가 최초다.

9일 SKT는 호라이즌의 과제로 차세대 양자암호 기술을 개발한다고 밝혔다. 이번 과제는 유럽 3개국과 공동 협력하는 다국가 프로젝트로 향후 3년 동안 진행될 예정이다.

호라이즌은 EU에서 운영하는 대표적인 연구기금으로 규모는 약 955억 유로(약 170조 원)다. 우리나라는 2025년 7월 아시아 국가 최초로 준회원국으로 가입해 유럽으로부터 직접 예산을 지원받을 수 있게 됐다.

이번 과제 목표는 통신 보안 강화를 위해 차세대 ‘QPIC-AI’ 기반의 양자키분배(QKD) 시스템을 구현, 실증하는 것이다.

QKD는 양자 역학의 특성을 기반으로 신호를 주고받는 양쪽에서 동시에 양자 암호키를 생성 및 분배하는 기술이다. 제3자가 중간에서 가로채려는 순간 양자의 물리적 상태가 변하기 때문에 원칙적으로 해킹이 불가능하다. 현존하는 암호체계 가운데 가장 보안성이 뛰어나다고 평가된다.

그러나 현재 QKD 시스템은 구축 비용에 대한 부담이 존재한다. QKD 시스템의 소형화·구축 비용 절감은 양자암호 통신 시장 저변 확대의 핵심 과제로 꼽혀 왔다.

이번 과제에서 SKT가 개발하는 ‘QPIC-AI’는 이 문제를 두 가지 방식으로 동시에 해결하는 기술이다.

우선, 여러 장비가 필요했던 광학 부품들을 반도체 공정 기술(PIC, 광자집적회로)로 하나의 작은 칩에 집약해 시스템을 대폭 소형화한다. 대형 광학 장비를 칩 한 장으로 대체하는 것이 목표다.

또, 임베디드 AI를 탑재해 온도·진동 등 외부 환경 변화로 흔들리는 광학 상태를 실시간으로 감지·보정함으로써 QKD 시스템의 안정성을 높인다.

이번 프로젝트는 그리스 국립과학연구센터(NCSRD), 오스트리아 기술연구원(AIT), 독일의 반도체 스타트업 시노게이트UG 등 유럽 3개국의 기관들도 참여한다.

유럽 국가와의 공동연구는 국제 표준화에도 기여할 것으로 SKT 측은 기대했다.

SKT는 국내 대기업 최초로 2011년부터 15년 이상 양자암호 기술 개발 및 상용화에 매진해 왔다. 다양한 사업 수주를 통해 ▷유선 QKD 기술을 무선·위성 QKD 기술로의 확장 ▷10Gbps급 고성능 양자난수생성기 (QRNG) 기술 등을 개발하고 있다. 국방·공공 시장 영역에 양자 암호 기술을 확대 적용하는 것도 추진 중이다.

류탁기 SKT 네트워크기술담당은 “이번 호라이즌 과제 수주는 SKT의 양자암호 기술 연구개발 역량을 확인한 계기”라며 “SKT는 PIC기술과 AI 기술을 접목한 차세대 QKD 시스템 개발을 통해 글로벌 양자암호 통신 시장에서 선도적 입지를 강화할 것”이라고 말했다.

한편, SKT는 물리적 보안(QKD)과 알고리즘 보안(PQC)의 강점을 합친 ‘양자 하이브리드’를 목표로 양자 암호 기술 개발에 지속 힘을 싣고 있다.