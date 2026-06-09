장애인과 보호자를 위한 커뮤니티‧휴식 공간 조성…8일 개소 스크린파크골프, 요가, 치매 예방 두뇌 훈련 등 맞춤형 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 장애인들의 사회 참여와 소통을 돕고 보호자에게는 휴식 공간을 제공하기 위해 ‘장애인 쉼터’를 도림동(도신로29가길 12)에 신규 조성하고 본격적인 운영에 돌입했다.

이번에 문을 연 장애인 쉼터는 장애인들이 여가를 즐기며 자조 모임을 활성화할 수 있는 커뮤니티 공간이자, 보호자와 돌봄 종사자들을 위한 휴식 공간으로 마련됐다. 구는 지난 8일 최호권 구청장과 관내 장애인 단체, 지역 주민 등이 참석한 가운데 개소식을 열고 운영의 시작을 알렸다.

쉼터는 연면적 260㎡ 규모의 지상 2층 시설로 조성됐다. 실내에는 스크린파크골프장(1타석)을 설치해 장애인의 생활체육 참여 기회를 넓히고, 다목적 프로그램실과 휴게공간 등을 갖춰 다양한 여가활동이 가능하도록 했다. 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

쉼터에서는 장애인 유형과 특성을 고려한 맞춤형 프로그램도 운영한다.

주요 프로그램은 ▷스크린파크골프 ▷하모니카 교실 ▷다트 교실 ▷실버 요가 ▷시니어 자서전 쓰기 ▷영화감상 등으로 다양한 문화‧체육 프로그램이 마련됐다. 구는 향후 치매 예방 두뇌 훈련, 장애유형별 안전교육, 생활 안전교육, 자조모임 지원 등 실생활에 도움이 되는 프로그램까지 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.

장애인 쉼터와 관련한 자세한 사항은 구청 장애인복지과 또는 영등포구 장애인쉼터로 문의하면 된다.

구는 앞서 2023년 문래동 에이스하이테크시티2 내에 ‘시각장애인 쉼터’를 조성해 운영하고 있다. 지역 내 등록 시각장애인을 위한 전용 공간으로 요리교실, 필라테스, 다도‧문학교실 등을 운영하고 있으며, 지난해에는 총 1271명이 이용했다.

구는 기존 시각장애인 쉼터 운영 경험을 바탕으로 신규 개소한 장애인 쉼터 역시 장애인과 보호자를 위한 휴식 공간이자 장애인의 사회 참여와 지역사회 소통을 지원하는 공간으로 발전시켜 나갈 방침이다.

최호권 영등포구청장은 “새롭게 조성된 장애인 쉼터가 장애인분들에게는 배움과 소통의 사랑방이 되고, 가족과 돌봄 종사자분들에게는 따뜻한 휴식처가 되길 바란다”고 전했다.