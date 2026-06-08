호반건설이 서울 서초구 양재역 인근에 공급하는 청년안심주택 ‘호반써밋 양재’의 청약 접수가 8일부터 진행된다.

‘호반써밋 양재’는 지하 7층~지상 17층, 1개 동, 전용면적 23~54㎡, 총 224가구 규모로 조성된다. 이 가운데 138가구는 공공지원 민간임대주택으로 공급된다.

전용면적별 가구수는 △23㎡ 19가구 △40㎡ 3가구 △45㎡ 4가구 △46㎡ 32가구 △51㎡ 64가구 △54㎡ 16가구다.

청약 접수는 6월 8일부터 10일까지 진행되며 당첨자 발표는 6월 12일이다. 계약은 당첨자 자격 확인 절차를 거쳐 6월 24일부터 27일까지 진행될 예정이다.

단지는 지하철 3호선과 신분당선이 지나는 양재역 인근에 위치한다. 향후 GTX-C 노선 개통이 예정돼 있으며 복합환승센터 조성도 추진되고 있다.

주변에는 코스트코, 이마트 등 상업시설과 서초구청, 서초문화예술회관, 한전아트센터, 강남세브란스병원 등이 위치해 있다. 말죽거리공원과 양재천, 매헌시민의숲 등 녹지공간도 이용할 수 있다.

주택 내부에는 일부 타입에 드레스룸과 3룸 구조가 적용되며, 에어컨·냉장고·세탁기·쿡탑·전자레인지 등 생활가전이 기본 제공된다.

단지 내에는 피트니스센터와 GX룸, 작은도서관, 계절창고, 공용세탁실, 어린이 놀이시설 등 주민 편의시설이 마련될 예정이다.

공공지원 민간임대주택으로 공급되는 만큼 최장 8년까지 거주할 수 있으며, 청약통장 가입 기간이나 가점과 관계없이 신청이 가능하다. 또한 전 세대가 주택도시보증공사(HUG) 보증보험에 가입돼 보증금 안전성을 확보했다.

한편 ‘호반써밋 양재’는 공식 홈페이지를 통해 일부 세대의 VR 서비스를 제공하고 있으며, 홍보관은 현장 상가에서 운영 중이다.