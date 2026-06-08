[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]투표지 부족사태와 관련 이상일 용인시장(국힘)은 “대통령이 사과하라”고 했다.

이 시장은 “6월 3일 본투표 때 여러 지역에서 투표용지 부족으로 상당수의 유권자가 투표를 하지 못한 것은 국민의 참정권을 심각하게 침해한 것으로, 묵과할 수 없는 사건이다. 선거관리위원회가 민주주의의 기본조차 지키지 못한 이 사건은 선거에 대한 국민의 불신을 증폭시킨 것으로, 사건의 모든 경위가 철저히 규명돼야 하며, 책임자들에 대한 확실한 문책도 이뤄져야 한다”고 했다.

이어 “이번 사건과 관련해 청와대와 정부ㆍ여당이 보인 무책임한 태도에 청년층을 비롯한 국민이 분노하고 있다는 점을 집권세력은 직시하고, 국민 눈높이에 맞게 책임있는 처신을 해주기 바란다”고 했다.

그는 “스타벅스의 이른바 ‘탱크데이 마케팅’엔 대통령과 장관 등이 나서서 기업을 압박하고 책임 지라고 윽박지르던 권력이 투표용지가 없어 국민들이 주권을 행사하지 못한 사상 초유의 참정권 유린 사태가 발생했는데도 ‘선거관리위원회가 알아서 할 일’이란 식의 태도를 취한 것은 정치적 책임을 모면해 보겠다는 비겁함의 발로다”라고 주장했다.

그러면서 “하지만 그럴수록 국민의 분노는 커진다는 것을 집권세력은 깨달아야 한다. 대통령이 국민에게 사과하고 진솔한 설명을 해야 하며, 엄정한 진상규명을 하겠다는 뜻을 천명해야 한다. 이번 사건을 계기로 선거시스템에 대한 전면적인 재정비가 이뤄져야 한다. 어떤 논란이나 시비도 생기지 않을 정도로 완벽하고 투명하며, 공명정대한 선거가 이뤄질 수 있도록 제대된 선거시스템을 갖추는 방안을 마련해야 한다”고 했다.

이 시장은 “선거관리위원회는 그동안 국민 불신을 키워온 만큼 기존의 시스템과 관행, 문화, 습관 등 모든 것들에 대한 대수술이 이뤄져야 한다. 특히 사전투표는 상당수 국민이 믿지 못하는 지경에 이르렀으므로 폐지하고 본투표 시간을 늘리는 방안도 검토해야 한다. 본투표 4,5일 전에 실시되는 사전투표는 유권자가 선택을 하고 난 뒤의 상황 변화를 표심으로 반영할 수 없다는 점이 가장 큰 문제로 꼽힌다”고 지적했다.

이 시장은 “유권자가 사전투표로 특정후보자를 찍었는데, 그 후보자가 본투표일 전에 국민적으로 물의를 빚는 일을 저지를 경우 유권자의 마음은 바뀔 수 있다. 유권자는 다른 선택을 하고 싶지만 이미 사전투표를 했기 때문에 표심을 바꾸는 것은 불가능하다”고 일갈했다.

그는 “사전투표는 선거상황 변화에 따른 유권자의 새로운 선택을 봉쇄하는 문제가 있는 것이다. 사전투표는 유권자의 투표참여를 높이기 위해 도입된 것인 만큼 사전투표를 없애고, 본투표 시간을 충분히 늘리는 방안을 차제에 검토할 필요가 있다”고 덧붙였다. 이상일 용인시장은 연임불가라는 용인의 저주를 깨고 가볍게 재선에 성공했다. 이재명 성남시장(현)대통령)을 뛰어넘는 능력으로 지역에서는 차기 잠룡으로 분류된다.