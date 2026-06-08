문화 해설 들으며 쓰레기 줍기 “타국 울산에 애착이 생겼어요”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업 내·외국인 직원 가족이 7일 울산시 울주군 두동면 반구대 암각화 일대에서 ‘Hi-투게더(Hi-Together)’ 플로깅(쓰담달리기) 봉사활동을 실시했다. ‘Hi-투게더’는 HD현대중공업 외국인 직원들이 지역사회에 봉사하며 따뜻한 이웃으로 자리 잡을 수 있도록 돕는 사회공헌 프로그램이다.

이날 봉사활동에는 한국 25명, 스리랑카 10명, 베트남 8명, 태국 4명, 우즈베키스탄 2명, 인도네시아 2명 등 6개국 50여 명이 참가해 반구대암각화박물관에서부터 반구대 암각화까지 3㎞ 구간을 문화해설을 들으면서 쓰레기줍기 등을 했다.

또 지난해 7월 유네스코 세계유산으로 등재된 ‘천전리 명문과 각석’을 둘러보며 세계인 모두가 보전해야 할 유산의 의미를 되새겼다.

이어 참가자들이 팀을 구성해 물병 세우기, 과녁판 신발던지기, 몸으로 말해요 등 놀이를 즐기며 친교도 다졌다.

스리랑카 국적의 아치니 씨(40)는 “HD현대중공업에 직장을 잡으면서 가족과 함께 울산에서 생활하고 있다”고 소개한 뒤 “아이들과 함께 세계유산 장소인 반구대에서 환경보호활동을 하면서 울산에 대한 애정이 한층 더 두터워졌다”고 말했다.