무인매장‧AI활용 등 디지털전환 현황 파악

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 오는 오는 12일부터 7월 22일까지 지역 사업체를 대상으로 ‘2025년 기준 경제총조사’ 현장 방문조사에 나선다.

‘경제총조사’는 우리나라 산업 전반의 구조, 분포, 경영 실태 등을 종합적으로 파악하기 위한 국가 지정 통계조사로, 5년마다 시행한다. 이번 조사는 사업체들의 응답 부담을 덜어주기 위해 행정자료 활용을 대폭 확대했다.

이에 따라 광주지역 전체 20만2000여개 사업체 중 44.4%에 해당하는 8만 9621개 사업체만을 대상으로 현장 방문조사를 진행한다.

조사 항목은 ▷사업체명 ▷종사자 수 ▷매출액 등 12개 공통항목과 함께 최근 산업현장의 디지털 전환 경향을 반영한 ▷무인매장 운영 여부 ▷인공지능(AI) 활용 ▷로봇 도입 현황 등 26개 산업별 특성항목 등 총 38개로 구성됐다.

조사는 조사요원이 사업체를 직접 방문하는 면접조사를 원칙으로 하며, 응답자의 편의를 위해 온라인(PC·모바일), 전화, 이메일, 팩스 등을 활용한 스마트조사를 병행한다.

박혜미 데이터정보화담당관은 “경제총조사는 지역경제의 규모와 구조를 정확하게 파악해 각종 경제정책 수립과 기업 지원정책 마련의 기초자료로 활용되는 중요한 조사”라며 “특히 인공지능과 디지털 전환을 선도하는 광주의 새로운 산업 지형을 그리는 데 큰 도움이 되는 만큼 협조를 부탁드린다”고 말했다.