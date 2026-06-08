엔비디아 글로벌 AI 클라우드 및 인프라 에코시스템 부문 부사장 온라인 미디어 브리핑서 밝혀 네모트론 기반 하이퍼클라우드X 고도화 세종 데이터센터 넘어 글로벌 데이터센터 계획 “제조업 강국 한국, 피지컬 AI 성장 기대”

[헤럴드경제=이정완 기자] 이해진 네이버 의장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 ‘삼쏘회동’ 성과가 드러났다. 네이버가 엔비디아와 손잡고 인공지능(AI) 인프라 구축을 확대하기로 했다.

엔비디아 DSX(AI 팩토리 설계 아키텍처) 플랫폼를 활용해 국내외 AI 클라우드 고객 수요에 대응하는 것은 물론 소버린 AI 주도권 확보에 나선다. 네이버는 소버린 AI 구축을 넘어 AI 데이터센터 사업 확대까지 꾀하고 있다.

8일 라즈 미르푸리 엔비디아 글로벌 AI 클라우드 및 인프라 에코시스템 부문 부사장은 온라인 미디어 브리핑을 통해 “네이버가 에이전트 AI와 피지컬 AI 강화를 위해 엔비디아 DSX를 기반으로 기가와트(GW)급 전력을 소비하는 AI 팩토리를 구축한다”고 밝혔다.

엔비디아는 이달 초 진행된 GTC 타이베이 2026에서 AI 팩토리 인프라 구축을 위한 플랫폼인 엔비디아 DSX를 공개했다. 데이터센터 구축부터 전력 공급, 플랫폼 구축 및 토큰 생산에 이르기까지 풀스택 AI 팩토리를 제공한다.

미르푸리 부사장은 “엔비디아는 한국의 생태계에 매우 깊은 관심을 가지고 있다”며 “네이버는 매우 강력한 클라우드 역량을 가지고 있기에 두 파트너의 훌륭한 결합이 될 것”이라고 강조했다.

엔비디아 AI 플랫폼을 기반으로 소버린 AI 역량도 강화한다. 네이버는 초거대 AI 언어모델인 하이퍼클로바X를 보유하고 있다. 엔비디아의 오픈 LLM인 ‘네모트론 3 울트라’ 모델을 활용해 고도화 작업을 진행 중이다.

마르푸리 부사장은 “네이버는 AI 클라우드 인프라, 한국어 AI 전문성, 강력한 현지 고객 접근성을 갖추고 있다”며 “네이버는 엔비디아 네모트론 동맹에 참여한 최초의 한국 기업으로 사전 학습, 사후 학습, 강화 학습 전반에 걸쳐 오픈 모델 개발에 기여하고 있다”고 말했다.

네이버는 이번 AI 동맹 강화를 계기로 피지컬 AI로 확장까지 꾀한다. 네이버는 피지컬 AI를 위한 파운데이션 모델인 ‘코스모스3’를 바탕으로 ‘서울 월드 모델’을 구축하고 있다.

엔비디아는 네이버가 국내 시장에서 확보한 주도권을 바탕으로 협력을 추진했다.

마르푸리 부사장은 “네이버와 저희는 AI 컴퓨팅 플랫폼 분야에서 수년간 협력해 왔으며 그 전부터도 함께 일해 왔다”며 “네이버는 뛰어난 기술 인재를 보유하고 있고 현지에서 놀라운 영향력을 가지고 있다”고 평했다.

네이버는 이번 동맹을 계기로 데이터센터를 확장할 계획도 세우고 있다. 현제 세종시에 데이터센터를 운영하고 있다.

마르푸리 부사장은 “네이버가 데이터센터 용량을 확대할 계획을 가지고 있다”며 “한국 내 용량뿐만 아니라 글로벌 확장도 염두에 두고 설계됐다”고 설명했다.

엔비디아는 한국의 AI 시장 성장세에 주목하기도 했다. 더불어 한국을 피지컬 AI 잠재력이 큰 시장으로 꼽았다.

그는 “우리는 생성형 AI와 에이전트 AI 시대에 살고 있다”며 “한국은 제조업 강국인 만큼 현장에 있는 모든 공장, 모든 센서가 피지컬 AI 성장 동력이 될 것”이라고 강조했다.