[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도는 석탄산업전환지역(폐광지역으로 불리던 곳들)의 창업기업을 발굴·육성하기 위해 8일 부터 오는 26일 까지 ‘창업활성화 지원사업’ 참여기업을 추가 모집한다.

사업은 주민창업, 지역재생창업, 맛캐다 컨설팅 분야로 나누어 추진되고 있다. 맛캐다는 강원랜드가 강원도와 함께 숨겨진 맛집을 찾아 리모델링하고 레시피와 콘텐츠를 알려주는 사회공헌 사업이다.

강원특별자치도는 올해 1월 26일부터 2월 25일까지 공개모집을 실시해 심사를 거쳐 주민창업 7개 기업, 지역재생창업 11개 기업 등 총 18개 기업을 선정해 지원하고 있다.

이번에는 주민창업 분야 기업을 추가로 모집해 18개 기업 내외를 선정·지원할 계획이다.

주민창업 지원 대상은 공고일 기준 석탄산업전환지역에 주민등록을 둔 주민이 50% 이상 포함된 5명 이상의 출자법인이다.

또한 법인 사업장 또는 공장 등록지가 석탄산업전환지역 진흥지구 또는 석탄산업전환지역 지원대상 농공단지에 위치해야 한다.

선정된 기업은 연차별 평가를 거쳐 최대 1억 5000만 원의 사업화 자금과 함께 전문가 컨설팅, 교육 프로그램 등 다양한 지원을 받을 수 있다.

사업 관련 세부 내용은 강원특별자치도와 석탄산업전환지역 4개 시군(태백·삼척·영월·정선), 강원특별자치도경제진흥원 누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다. 신청은 공고기간 내 해당 시군에 우편 또는 방문 접수하면 된다.

박유식 강원특별자치도 미래산업국장은 “그동안 사업을 통해 지역 특색을 살린 다양한 창업기업이 발굴됐다”며 “이번 추가 모집을 통해 보다 많은 기업이 지역에 정착하고 성장할 수 있도록 적극 지원해 석탄산업전환지역의 새로운 성장동력을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

석탄산업전환지역 창업활성화 지원사업은 지역 주민의 자생력 확보와 지역 특성을 활용한 창업기업 육성을 통해 지역 일자리 창출과 지역경제 활성화를 도모하기 위한 것이다.