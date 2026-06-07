[헤럴드경제=양대근 기자] 윤상현 국민의힘 의원은 “오늘 이재명 대통령이 한성숙 중소벤처기업부 장관을 국무총리 후보자로 지명했다”면서 “장식용 총리로는 민생도 협치도 살릴 수 없다”고 우려했다.

7일 윤 의원은 자신의 페이스북에 “부실투표 논란으로 국민적 우려가 확산되는 상황에서 단행된 이번 인사를 두고 국면전환용 인선이라는 비판도 제기되고 있다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “일견 IT 기업 출신의 AI 전문가, 역대 두 번째 여성 총리라는 상징성은 눈길을 끌 수 있다. 하지만 국무총리는 상징으로 채우는 자리가 아니다”면서 “국무총리는 헌법에 따라 장관 임명 제청권을 행사하고 내각을 통할하며 국정 전반을 조정하는 막중한 자리이며, 민생을 책임지고 여야 협치를 이끌어낼 노련한 정무적 경륜과 국정 운영 능력이 무엇보다 중요하다”고 지적했다.

윤 의원은 “평생 기업 현장에 몸담아 온 경력 자체를 폄훼할 이유는 없다”면서도 “그러나 기업 경영 경험과 국정 운영 역량은 별개의 문제다. 장관 임기만으로 복잡한 국정 현안을 조율하고 국회를 설득하며 내각을 통솔할 충분한 경험과 중량감을 갖췄는지 의문”이라고 꼬집었다.

이어 “결국 이번 인사는 책임총리보다는 대통령의 국정 기조를 충실히 수행할 장식용 총리를 세우려는 것 아니냐는 우려를 낳고 있다. 헌법이 부여한 국무총리의 권한과 역할이 약화되고 이 대통령 1인 중심의 국정 운영이 더욱 강화될 것이란 우려 또한 커지고 있다”고 덧붙였다.

윤 의원은 “지금 대한민국에 필요한 것은 대통령의 눈치만 보는 장식용 총리가 아니라 국민을 바라보며 국정을 책임질 수 있는 책임총리”이라면서 “이 대통령은 국면전환용 깜짝 인선이 아니라 국민 눈높이에 맞는 책임 있는 인선이 무엇인지 다시 고민해야 한다. 지금이라도 이번 지명을 재고하기 바란다”고 했다.