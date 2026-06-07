[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사가 창립 51주년을 맞아 포스트 아시아태평양경제협력체(APEC)과 함께 100년 도약 결의를 다졌다.

7일 경북문화관광공사에 따르면 공사는 지난 5일 공사 1층 대회의장에서 임직원 100여명이 참석한 가운데 창립 51주년 및 지방공기업 설립 14주년 기념식을 개최했다.

이날 행사는 대한민국 관광 반세기를 이끌어온 공사의 역사를 돌아보고 성공적으로 치러낸 2025 APEC 정상회의와 2026 PATA(아시아태평양관광협회) 연차총회의 성과를 바탕으로 새로운 100년의 도약을 다짐했다.

기념식은 모범사원 및 대외기관 표창 수여, 특별 다큐멘터리 상영, 사장 인사 및 노조위원장 축사 순으로 진행됐다.

특히 자체 제작한 다큐멘터리 ‘육부촌 1979’가 상영돼 참석자들의 큰 눈길을 끌었다.

이 영상은 대한민국 관광컨벤션 산업의 산 역사인 육부촌(공사 사옥)의 가치를 재조명하고 과거 선배들이 땀 흘려 일궈낸 50년의 유·무형 자산을 되돌아보기 위해 기획됐다.

행사에서 조직 내 모범사원과 기획 홍보물을 제작해 경주 관광 활성화에 이바지한 iM뱅크 홍보부에 표창을 수여했다.

김남일 공사 사장은 기념사를 통해 “드넓은 대지를 거침없이 달리는 적토마처럼 우리 모두 한마음 한뜻으로 뭉쳐 경북 관광의 새로운 100년을 향해 두려움 없이 전진하자”고 말했다.