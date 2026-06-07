與단독과반에 ‘인준 무난’ 예상

[헤럴드경제=박연수 기자] 이재명 정부 두 번째 국무총리로 한성숙 중소벤처기업부 장관이 지명된 가운데 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 국정조사 추진 등을 둘러싼 여야 대치 속에 한 후보자 인준 문제가 연계될 경우 절차가 지연될 가능성도 제기되고 있다.

7일 연합뉴스에 따르면 이 대통령이 한 장관을 총리 후보자로 공식 지명한 만큼 조만간 국회에 인사청문요청안을 제출할 것으로 보인다. 국회 인사청문회와 본회의 인준을 통과해야 공식 취임할 수 있다.

인사청문요청안에는 이 대통령이 한 후보자를 지명한 취지와 후보자와 가족의 재산 내역, 본인과 자녀의 병적 기록, 세금체납, 범죄경력 여부 등을 증명하는 서류가 첨부된다.

인사청문회법상 국회는 인사청문요청안을 접수한 날로부터 15일 이내 인사청문을 마치고, 전체 국회 심사 절차는 20일 이내 마무리해야 한다. 본회의에서는 재적의원 과반 출석에, 출석의원 과반의 표를 얻어야 통과할 수 있다.

통상 총리 인사청문 과정에서는 제기되는 크고 작은 의혹을 둘러싸고 여야가 강하게 충돌하는 경우가 많다. 다만 더불어민주당이 국회 과반 의석을 확보하고 있는 여대야소 구도인 만큼, 특별한 변수가 없는 한 인사청문회와 본회의 인준 절차는 무난하게 진행될 것이라는 관측이 우세하다.

이날 여야는 한 후보자 지명을 둘러싸고 공방을 이어갔다. 민주당 김한규 원내정책수석부대표는 페이스북 글을 통해 “(한 후보자는) 겸손한 태도와 단단한 추진력을 함께 갖춘 분”이라며 “대한민국을 위한 더 큰 역할을 기대하며 진심으로 응원한다”고 밝혔다.

최보윤 수석대변인은 논평을 통해 “과연 지금이 총리 교체를 전면에 내세울 때인지 깊은 우려를 표하지 않을 수 없다”며 “국무총리 지명보다 ‘투표용지 부족 사태’ 진상 규명이 먼저”라고 말했다.