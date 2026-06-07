펍지 팬 이벤트서 엔비디아 RTX 스파크 협업 펍지 엘라이 현장 시연 및 게임 협력 논의도

[헤럴드경제=차민주 기자] 크래프톤이 장병규 크래프톤 의장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동을 계기로 인공지능(AI) 기술 동맹을 가속한다. 크래프톤 주요 게임에 대한 협력을 넘어 피지컬 AI를 비롯한 로보틱스 분야로 파트너십을 확대한다.

7일 크래프톤은 서울 강남구의 한 PC방에서 장 의장과 황 CEO가 참석한 가운데 펍지(PUBG) 이용자를 위한 이벤트를 마무리했다고 밝혔다. 이날 현장에는 장태석 펍지 IP 프랜차이즈 총괄, 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO)도 참석했다.

장 의장과 황 CEO는 이번 만남을 기점으로 AI 중심 기술 협력을 강화한단 방침이다. 배틀그라운드, 인조이 등 크래프톤 주요 게임의 RTX 스파크 플랫폼 최적화를 위한 기술 협력을 이어가는 한편, 로보틱스 분야에서도 심도 있는 논의를 진행했다.

이날 현장에서는 이용자를 위한 다양한 프로그램이 마련됐다. 우선 펍지 인플루언서와 게이머 간의 게릴라 팬미팅·이벤트 매치가 펼쳐졌다.

크래프톤과 엔비디아 경영진은 퀴즈 이벤트와 제비뽑기 경품을 직접 전달했다. 또 RTX 스파크 플랫폼에서 구동되는 배틀그라운드와 펍지 엘라이(Ally)시연도 공개했다.

크래프톤과 엔비디아의 ‘AI 인연’은 깊다. 크래프톤은 지난해 1월 엔비디아와 공동 개발한 AI 캐릭터 CPC ‘펍지 엘라이’를 발표했다. 이는 엔비디아 에이스(ACE) 기술 기반의 온디바이스 소형 언어 모델을 활용해 제작됐다. 펍지 엘라이는 배틀그라운드 아케이드에서 이달 중 베타 서비스로 공개될 예정이다.

아울러 지난해 4월 김창한 대표를 포함한 크래프톤의 주요 임원진이 미국 캘리포니아주 엔비디아 본사를 방문해 황 CEO와 로보틱스 분야를 포함한 차세대 기술 협력 방향을 논의하기도 했다. 크래프톤은 올해 초 법인 ‘루도 로보틱스’를 설립하고 휴머노이드 로봇 AI 연구를 이어가고 있다.

장 의장은 “크래프톤이 지금의 자리에 있을 수 있었던 것은 오랜 시간 배틀그라운드와 함께해 준 팬들 덕분”이라며 “앞으로도 크래프톤은 엔비디아와의 협력을 바탕으로, 게임뿐만 아니라 AI 영역에서도 새로운 경험을 만들겠다”고 말했다.