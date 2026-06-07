‘아이온2’ 이용자 모인 강남 PC방 깜짝 방문 황 CEO, RTX 스파크 탑재 노트북 게임 시연 엔씨-엔비디아, 피지컬 AI 차세대 기술 협력

[헤럴드경제=차민주 기자] 김택진 엔씨 대표가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 국내 PC방에서 깜짝 회동했다. 엔씨는 이번 만남을 기점으로 지난 25년간 이어진 파트너십을 강화해, 피지컬 인공지능(AI)을 비롯한 차세대 기술 영역에 대한 협력을 확대한단 방침이다.

7일 엔씨는 김 대표와 황 CEO가 양사의 글로벌 파트너십 25주년을 기념해 서울 강남구에 있는 한 PC방에서 만났다고 밝혔다. 엔씨와 엔비디아가 사업 기반을 다진 상징적인 공간인 PC방에서 회동해 의미가 있단 설명이다.

김 대표와 황 CEO는 이날 현장에서 차세대 윈도우용 슈퍼칩 ‘RTX Spark’를 소개했다. 아울러 지포스 RTX 그래픽처리장치(GPU), RTX Spark가 탑재된 노트북을 이용자에게 선물했다. RTX Spark가 탑재된 노트북을 활용해 엔씨의 최신작 ‘아이온2’와 출시 예정 신작 ‘신더시티’의 플레이 화면을 공개하기도 했다.

양사는 향후 피지컬 AI를 비롯한 차세대 기술 영역으로 협력 범위를 넓힐 계획이다. 실시간 시뮬레이션부터 물리 기반 컴퓨팅, AI 기반 상호작용 기술 등 다양한 분야에서 게임플레이 경험 혁신을 가속한단 목표다.

앞서 엔씨와 엔비디아는 2000년대 초 ‘리니지’ 시리즈 개발을 시작으로 협력을 이어가고 있다. 양사는 게임스컴, 지스타, 지포스 게이머 페스티벌 등 주요 국내외 게임 행사에서 지속해서 공동 행보를 보이기도 했다.

현재 엔씨는 엔비디아의 최첨단 RTX 그래픽 기술을 적용해 신작 ‘신더시티’를 개발하고 있다. 엔비디아는 지난해 개최한 게임스컴에서 ‘신더시티’를 RTX 플래그십 타이틀로 공개한 바 있다. 더불어 지포스 게이머 페스티벌에도 엔비디아의 유일한 게임 시연사로 참여했다고 엔씨는 강조했다.

더불어 엔비디아의 비디오 생성 기반 월드 모델 ‘NVIDIA Cosmos’를 활용해 한국 산업 환경에 최적화된 도메인 특화 파인튜닝에 총력을 기울이고 있다. 자체 월드모델과 로보틱스 파운데이션 모델(RFM) 개발도 병행 중이다.

김 대표는 “2000년대 초부터 20년 넘게 협력을 이어가고 있는 엔비디아 젠슨 황과 국내에서 함께 게이머를 만나 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 엔비디아와 엔씨의 신작 개발 및 AI 연구 관련 협력을 이어나갈 것”이라고 말했다.