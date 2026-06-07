[헤럴드경제 = 김상수 기자] 김민석 현 국무총리가 “당원의 바다에서 민주 황금시대”를 열겠다며 당권도전을 시사했다.

김 총리는 7일 SNS를 통해 “이재명 정부의 집권플랜을 설계하고 1기 내각의 총참모장을 맡았던 제 다음 임무는, 기득권의 저항을 돌파하고 이재명 정부의 시대정신을 실현할 강력하고 유능한 민주당을 만드는 것”이라고 밝혔다.

그는 “이재명 정부의 시대정신은 우리 역사의 골든 에이지, 즉 황금시대를 만드는 것이다. 미국의 뉴딜 시대, 스웨덴의 복지국가 건설시대처럼 대한민국을 대체불가의 선도국가로 우뚝 세우는 것”이라며 “이재명 대통령이 그 첫 문을 열고 있다. K-민주주의 부활, 코스피 1만 임박, 글로벌 AI 허브 추진, 한류 열풍. 이 모두가 K-황금시대의 징표들”이라고 밝혔다.

이어 “이재명 정부의 시대정신을 확고하게 뒷받침하는 것이, 국민의 바람이자 민주당 백만당원의 사명”이라며 “국정성공, 총선승리, 연속집권의 3대 과제를 달성하려면 경제성장과 민주주의를 함께 거머쥔 강력한 실용연합 민주당이 돼야 한다”며 “그것이 국민주권과 당원주권 강화의 길”이라고 했다.

또 김 총리는 “지난 1년간 대통령과 정부를 믿고 함께 해주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다. 중임을 맡겨준 대통령과 당원 여러분께도 감사드린다”라며 대한민국을 사랑하듯, 민주당을 제 삶처럼 사랑한다”며 “당원의 바다에서 민주의 황금시대를 열겠다. 이재명 정부는 반드시 K-황금시대를 열 것”이라고 했다.

이재명 대통령은 이날 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다. 이에 따라 김 총리의 사의 표명 역시 공식화됐다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 한 후보자 지명과 관련, 브리핑에서 “이재명 정부의 첫 번째 총리로 내란을 극복하고 대한민국의 회복을 진두지휘한 김 총리의 노고에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

특히 “지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라 불러도 크게 틀리지 않을 것”이라고 밝혔다.

강 실장은 또 “국민주권 정부의 첫 문을 연 총리로서, 후임 총리에게도 경험과 혜안을 나눠주실 것을 (김 총리에게) 당부드린다”고 덧붙였다.

김 총리는 지난 1일 이 대통령을 만나 사의를 표한 것으로 알려졌다.

김 총리는 한 후보자에 대한 인사청문회와 국회 인준 표결 등 임명 절차가 완료될 때까지 총리직을 유지할 전망이다.

정치권에선 김 총리가 오는 8~9월로 예정된 더불어민주당 전당대회에 출마, 당권 경쟁에 뛰어들 가능성이 클 것으로 보고 있다.