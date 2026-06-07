복지부, 인구·사회서비스 분야 ‘소확신’ 과제 선정 지역사회서비스투자사업 결제방식, 시설 보호아동 가족관계등록부 노출 등도 개선

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 2026년 6~7월 인구·사회서비스 분야 소확신(소소하지만 확실한 혁신행정) 과제 3건을 선정·발표했다고 7일 밝혔다.

먼저, 미성년 자녀의 장애인증명서 발급이 편리해진다.

그동안 본인명의 인증서나 휴대전화가 없는 미성년 장애인은 온라인을 통한 장애인증명서 발급이 불가능해 부모 등 보호자가 직접 행정복지센터를 방문해 장애인증명서를 발급받아야 했다.

앞으로는 미성년 자녀와 주소지가 동일한 부모는 부모명의 인증서 또는 휴대전화를 활용해 온라인(복지로 또는 정부24)으로 자녀의 장애인증명서를 발급할 수 있게 된다.

다음으로, 지역사회서비스투자사업 이용자의 편의를 높이기 위한 비대면 결제방식이 7월 1일부터 강원, 경북, 경남 지역에 우선 도입된다.

그동안 아동·청소년 심리지원 서비스 등 지역사회서비스투자사업 이용자들은 제공인력과 직접 대면해 이용권(바우처) 카드 등으로 서비스 결제를 진행해야 했다.

앞으로 해당 지역 이용자는 생체인증 결제방식을 활용해 비대면으로도 결제가 가능해진다. 복지부는 시도 협의를 거쳐 생체인증 결제방식 적용 지역을 향후 확대할 방침이다.

또 보호대상아동의 가족관계등록부상 불필요한 시설명 표기가 개선된다.

그간 아동복지시설 입소 아동은 학교, 은행 등에 가족관계 관련 서류를 제출할 때마다 시설 입소 사실이 노출되고, 성인으로 자립준비청년이 된 이후에도 금융거래나 취업, 주택 구입 시 등에 불필요한 노출이 지속됐다.

이런 입소 사실 노출에 따른 낙인효과 문제를 해소하기 위해 올해 1월 가족관계등록부에 시설명을 기재하지 않도록 표기방식을 개선토록 했고, 6월에는 시설 등 관련 현장에도 본격 안내한다.

한편 복지부는 6~7월 ‘보건복지 소확신’ 과제 중 국민 체감도가 높은 정책을 국민이 직접 선정하는 국민투표를 진행할 예정이다.

투표는 6월 29일부터 7월 8일까지 복지부 블로그를 통해 참여할 수 있고, 참여자 중 100명을 선정해 선물을 주는 경품행사를 진행할 계획이다.