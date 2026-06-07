[헤럴드경제 = 김상수 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 7일 서울 지역 등 투표용지 부족 사태와 관련 “국민들은 재선거를 원한다”며 서울시를 포함, 전면 재선거를 해야 한다고 주장했다.

선거 참패에 따른 거취 논란과 관련해선, “거취에 관한 말씀을 하는 분들은 올림픽 공원에 나가보길 권해드린다”며 거취 문제와 관련하는 게 적절치 않다고 했다.

장 대표는 이날 국회에서 현안 관련 기자회견을 열어 “국민들은 재선거를 원하는데 어물쩍 국정조사로 넘어가려 하거나, 여당이 추천한 특검으로 대충 뭉개고 가려 하거나, 선관위 직원 몇 명 교체로 끝내려 한다면 들불처럼 타오른 국민의 분노를 절대 잠재울 수 없다”고 말했다.

이어 “지금 올림픽 공원에 나와서 재선거를 외치는 시민들이나 비록 그곳에 함께하지 못하지만, 영상을 보며 마음을 보태는 대다수 국민이 원하는 것은 이번에야말로 이 잘못된 선거를 바로잡아 달라는 것”이라고 덧붙였다.

그는 “한두곳의 문제가 아니라 생각하고 우리 국민의힘이 당선됐으니 그 지역은 빼고 논의해야 하는 문제도 아닐 것이다. 재선거는 정당이 유불리를 따라 할 거냐 말 거냐 결정할 단계가 이미 지났다”며 서울시를 포함, 전면 재선거를 요구했다.

송파구 올림픽공원 개표소 앞에 항의하는 이들이 모인 데에선 “누가 이들을 ‘시위대’라 부르나. 누가 감히 이 상황을 ‘소요’라고 부르나. 질서정연한 시민저항운동”이라고 했다. 그러면서 “이미 올림픽공원은 민주주의 성지가 됐다”고 말했다.

이재명 대통령과의 면담도 요구했다. 그는 “이대로 넘어갈 수 없는 상황이 됐다. 이재명 대통령의 즉각적인 회담을 요구한다”며 “오늘 당장이라도 좋다. 어떤 형식도 좋다. 모든 문제를 두고 무책임하게 순방길에 나서면 국민의 더 큰 저항에 직면할 것”이라고 했다.

정청래 더불어민주당 대표를 향해서도 “즉각 국회 국정조사특위를 구성하고, 특검도 하루빨리 출범시키자. 진상 규명과 책임자 처벌에 국회가 소임을 다해야 한다”며 “국회 원 구성이 먼저라는 변명으로 책임을 회피해선 안 된다. 이미 많은 국민은 이재명과 민주당, 선관위가 이번 사태를 부른 공범이라 생각한다”고 주장했다.

장 대표는 ‘이번 부실선거 비판으로 선거 참패에 따른 당 대표의 거취 결단 요구를 일축하려는 것 아니냐’는 질문에 “거취에 관한 말씀을 하는 분은 올림픽 공원으로 나가보길 권해드린다”며 “지금 우리에게 중요한 게 뭔지, 지금 이 순간 우리가 어디에 집중해야 하는지, 당내 문제에 집중해야 하는지, 국민과 함께 싸워야 하는지 (봐야 한다.) 국민들과 싸우라는 게 국민 요구라면 이 문제를 (제) 거취 문제와 관련시키는 것은 전혀 적절치 않다”고 했다.