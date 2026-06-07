- 국내 최고 산·학·연·병 컨소시엄, 228억 투입 연구개발 착수

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 최고의 대학, 병원 연구소가 일본이 95% 이상 독점하고 있는 내시경 시장의 판도를 바꾸기 위해 도전장을 던졌다.

한국전기연구원(KERI)은 창업기업 ‘㈜메디인테크를 필두로 서울대학교병원, 서울대학교, 대구경북과학기술원(DGIST)으로 구성된 산·학·연·병 컨소시엄이 ‘2026년도 범부처 첨단 의료기기 연구개발사업’ 일환으로 ‘AI 기반 차세대 지능형 로봇 내시경 플랫폼 개발’ 과제 연구에 돌입한다고 밝혔다. 2031년까지 총 228억여 원의 연구비가 투입된다.

현재 위·대장암 등 소화기 검진에 필수적인 ‘연성 전자내시경(유연하게 휘어지는 내시경)’ 시장은 일본 기업들이 글로벌 시장의 95% 이상을 장악하고 있다. 특히 기존 내시경은 의료진이 직접 손으로 다이얼을 돌려 조작하는 기계식 수동 방식에 머물러 있어 지난 50여 년간 기술적 진전이 거의 없었다. 이로 인해 작업 피로도가 매우 높았고, 의료인의 숙련도에 따라 진단 결과나 환자의 통증 정도에 편차가 발생하는 한계가 있었다.

컨소시엄은 이 같은 한계를 극복하기 위해 기존 ㈜메디인테크가 개발해 온 전동화 기술을 기반으로, 내시경에 자동차의 ‘자율주행’과 같은 개념을 도입한다. AI가 소화기관의 좁고 굴곡진 장관을 따라 최적의 경로를 찾아 내시경을 부드럽게 진입시키는 일명 ‘AI 자율 조향 기술’을 개발하는 것이다. 이 기술이 상용화되면 내시경 검사 시간을 획기적으로 단축하고, 환자의 고통을 최소화하며, 임상의의 숙련도에 따라 발생할 수 있는 검진 품질의 편차를 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

특히 연구 개발 초기부터 임상의가 직접 참여해 의료 현장에서의 수용성과 실용성을 극대화할 계획이다.

또한 진단 영역을 넘어 고난도 치료 기술까지 아우를 계획이다. 일반적인 상·하부 위장관 진단용 내시경뿐만 아니라, 십이지장경, 소형 담도경 등 특수 진단·치료 기기까지 범위를 확대한다. 나아가 좁은 장기 내에서도 다자유도로 움직이는 ‘초소형 다관절 수술 기구’를 연동해 병변을 정밀하게 잡고, 당기고, 잘라내고, 꿰매는 초정밀 고난도 치료 로보틱스 기술까지 자동화에 가깝게 구현할 예정이다.

메디인테크는 지능형 전동식 로봇 내시경 플랫폼 개발을 총괄하고, 서울대학교병원은 다기관 임상 시험을 통한 플랫폼 기술 실증을 맡는다. 서울대학교는 진단 및 수술 보조 AI 알고리즘을 개발하며 KERI는 분광 영상용 광학 및 영상 처리 핵심 기술을, DGIST는 로봇 내시경용 요소 기술 개발을 담당하여 시너지를 극대화한다.

배영민 KERI 전기의료기기연구단장은 “오랫동안 연구원이 축적해 온 의료 영상 및 전자내시경 원천 기술력과 산·학·연·병의 융합 역량을 결집해 글로벌 독점 체제를 뛰어넘는 혁신적인 국산 로봇 내시경 플랫폼을 구축하는 데 일조하겠다”며 “연구 성과가 실험실에 머물지 않고, 스핀오프 기업을 통해 실질적인 사업화로 이어지는 모범 사례가 될 것”이라고 밝혔다.