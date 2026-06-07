이달 3분의 1 해외 체류…주요 실국과장 동행, 국내 업무 공백 우려

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관이 12일간의 장기간 해외출장길에 올랐다. 김 장관은 이 기간동안 카자흐스스탄과 사우디아라비아·카타르·아랍에미리트(UAE) 등 중동 3개국, 유럽연합(EU)을 방문해 자원 외교와 첨단산업 협력 확대에 나선다는 방침이다.

그러나 실물경제를 총괄하는 수장으로 이달 3분의 1이상 장기간 국내를 비운다는 점과 실·국·과장들이 동행하면서 국내 업무 공백도 우려된다는 목소리가 나온다.

산업부에 따르면 김 장관은 7∼9일 첫 방문지인 카자흐스탄 아스타나에서 ‘제11차 한-카자흐스탄 무역·경제 및 과학·기술 협력 공동위원회’를 개최한다.

이 자리에서 양국 간 에너지, 자원, 디지털, 친환경 분야의 협력 확대 방안을 논의할 예정이다.

대통령실 비서실장, 에너지 장관 등 현지 정부 인사들과 만나 원유 수급 안정화와 핵심광물, 플랜트 분야의 협력 방안도 협의할 계획이다.

이어 대통령 유럽 순방 공식 일정을 수행한 뒤 13∼16일 대통령 전략경제협력 특사의 중동 방문 후속 조치 차원에서 사우디, 카타르, UAE 등 중동 주요 3개국을 방문한다.

김 장관은 중동 3개국의 자원 및 산업 분야 장관 등 고위급 인사들과 만나 원유와 액화천연가스(LNG) 등 핵심 자원의 안정적 공급망을 확보할 계획이다.

더불어 제조업 인프라와 첨단산업을 포괄하는 국가별 맞춤형 산업 협력 방안을 심도 있게 논의한다.

마지막 일정으로 17∼18일 체코를 방문해 원전 및 첨단산업 협력을 다진다.

지난 2월 출범한 ‘두코바니 프로젝트 이행점검 협의체’ 제2차 회의를 주재해 한국수력원자력 주도로 우리나라가 수주한 두코바니 원전 건설 사업의 진행 현황과 향후 계획을 점검한다.

또한 ‘제3차 장관급 한-체코 공급망·에너지 대화’를 열고 첨단로봇, 배터리, 반도체 등 첨단산업 분야의 협력사업 및 공동 연구개발(R&D) 추진 현황을 점검할 예정이다.

이외에도 한-체코 원전기업 파트너십 행사와 프라하 공대 내 로봇 테스트베드 현장 방문 일정도 잡혀 있다.

김 장관은 “최근 중동 전쟁의 불확실성이 지속되는 상황에서 에너지·자원의 안정적인 확보 중요성이 더욱 증대되고 있다”며 “이번 순방을 통해 원유·LNG 수급방안을 협의하고, 핵심광물·플랜트·원전 분야 협력을 강화하는 한편 우리 기업의 해외 진출 기반을 다지겠다”고 말했다.

이어 “체코 두코바니 원전 사업의 안정적이고 성공적 이행을 적극 뒷받침하고, 이를 통해 구축된 한-체코 간 협력 기반을 로봇, 배터리, 미래차 등 첨단산업으로 확장해 양국 간 전략적 경제협력 파트너십을 한층 심화시키겠다”고 덧붙였다.